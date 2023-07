Januar 2023, der neue Star aus dem Ausland trifft gleich dreimal — genau in solche Sportler investieren die Fußballverantwortlichen in Saudi-Arabien derzeit Unsummen, um das Niveau der heimischen Liga zu heben. Die Rede ist nicht von Cristiano Ronaldo, der nach der Weltmeisterschaft in Qatar gleich am Golf blieb. Vielmehr geht es um Ibtissam Jraidi, die an diesem Montag in die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen startet: Sicher nicht so bekannt wie der portugiesische Rekordtorjäger, genießt Jraidi doch unter den arabischen Fußballerinnen eine große Popularität. Vor ihrem Wechsel nach Saudi-Arabien hatte die Marokkanerin mit ihrem Klub ASFAR Rabat 2022 die afrikanische Champions League gewonnen.

An diesem Montag sorgt Jraidi zusammen mit ihren marokkanischen Teamkolleginnen für einen historischen Moment: Das Spiel der „Löwinnen des Atlas“ gegen Deutschland (10.30 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Frauenfußball-WM und im ZDF) ist die erste Partie eines arabischen Frauenteams bei einem Weltturnier. Tatsächlich hinkt der Frauenfußball kaum irgendwo den Männern so weit hinterher wie in Nordafrika und Westasien. Während die männlichen Nationalmannschaften von Marokko bis Iran seit Jahrzehnten zum Favoritenkreis bei Kontinentalmeisterschaften und zur Stammbelegschaft bei Weltmeisterschaften gehören, haben ihre weiblichen Pendants noch kaum etwas vorzuweisen. Pa­triarchale Gesellschaftsstrukturen, konservative Vorurteile oder islamistische Verbote machen es Frauen in dieser Weltgegend besonders schwer, dem runden Leder nachzujagen.