Frauenfußball-WM : Niederlande komplettieren Viertelfinale

Erstmals stehen die Niederländerinnen in einem WM-Viertelfinale. Sie setzten sich gegen Japan durch. Weil zuvor auch Italien den Sprung in die zweite K.o.-Runde geschafft hat, spielen dort nun sieben europäische Teams – und Amerika.

Die Fußball-Europameisterinnen aus den Niederlanden stehen zum ersten Mal im WM-Viertelfinale. Das Oranje-Team bezwang in Rennes Japan mit viel Glück 2:1 (1:1) und sorgte so dafür, dass es in der Runde der letzten Acht heißt: Amerika gegen Europa. Im Viertelfinale trifft die Auswahl von Nationaltrainerin Sarina Wiegman am Freitag (15 Uhr) in Valenciennes auf die Italienerinnen. Der Sieger der Gruppe C hatte sich zuvor in Montpellier gegen China 2:0 (1:0) durchgesetzt und damit erstmals seit 1991 wieder die zweite K.o.-Runde erreicht.

In einer unterhaltsamen Begegnung vor 21.076 Zuschauern, darunter die deutsche Nationalmannschaft, im Roazhon Park brachte die ehemalige Weltfußballerin und Spielerin des FCR Duisburg Lieke Martens (17. Minute) die Niederlande nach einer Ecke per Hacke in Führung. Yui Hasegawa (44.) glich nach einer schönen Kombination aus. Wieder Martens (90.), die nun für den FC Barcelona spielt, sorgte mit einem trotz Video-Überprüfung umstrittenen Handelfmeter für die Entscheidung.

Im Stade de Mosson von Montpellier verpassten die Chinesinnen, WM-Zweiter von 1999, bei ihrer siebten WM-Teilnahme dagegen erstmals das Viertelfinale.

Le Azzurre, die in ihrer schweren Vorrundengruppe Erste vor Australien und Brasilien (beide im Achtelfinale ausgeschieden) geworden waren, begannen stark und gingen nach einer Viertelstunde durch die auffällige Giacinti verdient in Führung. Doch die Chinesinnen, Gegnerinnen der DFB-Elf in der Gruppenphase (0:1), hielten dagegen, übernahmen das Spiel und drängten auf den Ausgleich. Italiens Trainerin Milena Bertolini holte Angreiferin Cristiana Girelli vom Platz und brachte Mittelfeldspielerin Galli, um die Defensive zu stabilisieren. Doch dann sorgte die 22-Jährige von Juventus Turin mit einem nicht unhaltbaren Fernschuss kurz nach der Pause für die Entscheidung. Es war bereits ihr drittes Turniertor, das sie wie die vorangegangenen Treffer als Einwechselspielerin erzielte.

Der Sieger des Viertelfinales zwischen Italien und den Niederlanden (15 Uhr, live in der ARD und auf DAZN) ist möglicher Halbfinalgegner der DFB-Auswahl, die am Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Frauenfußball-WM und im ZDF und auf DAZN) in der zweiten K.o.-Runde auf Schweden trifft.