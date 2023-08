Großer Fußball benötigt Männer am Ball. Männer wie Mbappé, Griezmann und Dembélé. Oder? In Frankreich ist zu sehen, dass dies nicht mehr als eine optische Täuschung ist. Eine Glosse.

Ein wirklich cooles Video. Passend zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft derzeit in Australien und Neuseeland. Es zeigt, welch wundervolle Aktionen, welch geniale Pässe, welch akrobatische Kopfbälle, welch prachtvolle Fernschüsse dieser Sport zu bieten hat.

Von Männern natürlich, werden jetzt ein paar ewige Frauenfußball-Nörgler sagen, die sich das ­Video auf Twitter oder sonst wo anschauen. Sie haben es immer gewusst und wissen es heute noch, da die WM enorme Einschaltquoten hat, sie haben immer gewusst, dass Frauenfußball halt doch eine andere Sportart ist, nicht im Ansatz zu vergleichen mit den besten Männerteams.

Fußball in Vollendung, gespielt von Frauen

Und wenn man in dieses ­Video hineinschaut, dann wird mancher denken, vielleicht haben sie ja recht, die alten Nörgler. Was für Tore aber auch! Was für Aktionen! Das Beste aus Frankreich. Les Bleus! Klar, dass da nur ganz großer Fußball zusammengeschnitten wird, Highend vom Feinsten, fast schon aus einer anderen Welt.

Mbappé, Griezmann, Coman, Dembélé – all die Zauberstiefel mit ihren Ideen, ihrem Gefühl, ihrer Athletik, ihrer Präzision, ihrer Eleganz. Kein Wunder also angesichts eines solchen Spektakels, dass die Männer am Ball noch immer ein Vielfaches an Aufmerksamkeit und Geld bekommen als die Frauen, wenn auch schon mehr als früher. Und das Bonmot, wonach das größte Problem des Frauenfußballs jenes ist, dass er nicht von Männern betrieben wird, hört man ja auch noch ab und zu. Auch dass die Frauen den Männern nicht nur athletisch, sondern auch zeitlich noch arg hinterherhinkten.

Freilich, so ganz neu ist Frauenfußball auch wieder nicht in Frankreich. Das erste offizielle Länderspiel der weiblichen Équipe Tricolore fand 1924 gegen Belgien statt.

Wie auch immer. Schauen wir weiter das Video an. Tolle Szenen im Dutzend. Und dann ein Kommentar auf schwarzem Hintergrund: Only the Bleus can give us these emotions. Nur Mbappé und Co. können uns diese Emotionen geben. Dann schon der nächste Schriftzug: But that’s not them you’ve just seen. Ihr habt sie gar nicht gesehen. Sondern?

Mehr zum Thema 1/

Die Auflösung folgt Bild für Bild. Das Video ist eine großartige Spielerei. All ­diese brillanten Szenen sind Originalszenen aus Spielen der französischen Frauen-Nationalmannschaft. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz sorgten Programmierer des französischen Tele­kommunika­tions­riesen Orange für die optische Verwandlung der Frauen in Mbappé und Co. Und siehe da. Mit diesem so einfachen wie genialen Trick fegten sie all die tumben Vorurteile gegen den Frauenfußball hinweg. Les Bleus waren in Wirklichkeit Les Bleues. Fußball in Vollendung, gespielt von Frauen.