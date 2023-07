Bis zum Freitagvormittag hatte es personell noch so vielversprechend wie möglich ausgesehen bei der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kader der DFB-Frauen im zweiten Spiel bei dieser Weltmeisterschaft komplett zur Verfügung stehen könnte, hatte Joti Chatzialexiou auf „95 Prozent“ beziffert. Lena Oberdorf, Sjoeke Nüsken und Marina Hegering hätten erhebliche Fortschritte gemacht, gab der Sportliche Leiter Nationalmannschaften zu erkennen. Deren Beschwerden seien weitestgehend abgeklungen.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Beim Training am Freitagvormittag erwischte es aber eine andere Stammspielerin: Felicitas Rauch, die beim 6:0-Auftaktsieg gegen Marokko auf der linken Abwehrseite spielte, erlitt eine Verstauchung des rechten Kniegelenks und fällt laut DFB „auf unbestimmte Zeit“ aus. Anstelle der 27-Jährigen vom VfL Wolfsburg werden wohl entweder Sophia Kleinherne oder die international unerfahrene Chantal Hagel auflaufen.

Angesichts des personellen Rückschlags wäre es hilfreich, wenn das zuletzt angeschlagene Trio einsatzfähig ­wäre. Bei Lena Oberdorf war es eine Muskelläsion im Oberschenkel, die sie am Mitwirken beim 6:0-Auftaktsieg gegen Marokko hinderte, Sjoeke Nüsken lief wegen einer Bänderdehnung im Knie zuletzt unrund, und Marina Hegering plagte sich seit Ende Juni mit einem Bluterguss an der Ferse herum, den ihr der Tritt einer Gegnerin im Testspiel gegen Sambia beschert hatte. Jede aus dem Trio hat, wenn die Gesundheit mitspielt, ihre besonderen Stärken in der Bewachung der Zone vor Torhüterin Merle Frohms.

Die erst 22 Jahre alte Sjoeke Nüsken stieg in der vergangenen Saison bei Eintracht Frankfurt zu einer Innenverteidigerin von internationalem Format auf, sie wird nach der Saison zum FC Chelsea wechseln und ihre Karriere in der Women’s Super League fortsetzen, die in Qualitätsfragen des Fußballs der Frauen aktuell als das Nonplusultra gilt.

Marina Hegering, mit 33 Jahren die älteste Spielerin im DFB-Kader, und die elf Jahre jüngere Lena Oberdorf stehen beim VfL Wolfsburg unter Vertrag und haben reichlich internationale Erfahrung vorzuweisen. Die beiden waren ursprünglich in den WM-Planungen der Bundestrainerin als Defensivschwergewichte fix vorgesehen, weil sie mit ihrer Körperlichkeit das Repertoire des Teams um eine Facette ergänzen, die so nicht viele Mitbewerber vorzuweisen haben.

Martina Voss-Tecklenburg wird aber, das kündigte sie vor dem zweiten Gruppenspiel an, bei der Aufstellung keinerlei Risiko eingehen und sich in allen Fällen mit den Medizinern des DFB abstimmen. „Das wäre ja dumm“, antwortete die Bundestrainerin auf die Frage, ob sie bei ihren taktischen Überlegungen bereit sei, auch auf Akteurinnen zurückzugreifen, die nicht restlos fit seien, „wir wollen ja länger hierbleiben und haben mehr vor“.

An diesem Sonntag trifft ihre Auswahl in Sydney auf Kolumbien (11.30 Uhr, ARD). Und nach allem, was die Scouting­-Abteilung des Verbandes seit der WM-Auslosung über den bis dato weitgehend unbekannten Konkurrenten in Erfahrung brachte, hat er einiges mehr zu bieten als das 18 Jahre alte „Wunderkind“ Linda Caicedo. Bei der Südamerika-Meisterschaft im eigenen Land wurde das Ensemble von Trainer Nelson Abadía Zweiter, und schon bei dieser Gelegenheit fiel manchem unangenehm auf, dass das Team mit einem Temperament zur Sache geht, das an die Grenzen des Erlaubten heranreicht – und bisweilen darüber hinausgeht.

Es wird, da sind sie sich im deutschen Lager einig, eine Prüfung für Kopf und Körper, die schwerer zu bewerkstelligen sein wird als der Turniereinstieg gegen die Nordafrikanerinnen aus Marokko. Martina Voss-Tecklenburg kündigte an, dass ihr Team nach dem ersten Schritt, „den wir uns genau so vorgenommen hatten“, nun in den verbleibenden Stunden bis zum Anstoß darauf eingestellt werde, dass es gegen die Kolumbianerinnen zu einer Partie kommen kann, in der es auch mal heftiger zur Sache geht: „Was ihre Mentalität betrifft, müssen wir uns auf ­einiges gefasst machen“, sagte sie der F.A.Z., „sie haben eine gute Physis und können einem richtig wehtun.“

Das gelte es sich vorab zu vergegenwärtigen, um dann vor den erwarteten 40.000 Zuschauern die Nerven zu bewahren und eigene Ideen durchsetzen zu können. Grundsätzlich komme es bei diesem Turnier darauf an, „clever zu agieren und dumme Gelbe Karten zu vermeiden“, sagte sie, „wir wollen emotional bei uns bleiben“.

Zu ihrem Vertrauen in die eigene Stärke trägt bei, dass der Kader Variationsmöglichkeiten bietet, die helfen, um sich auf wechselnde Sachlagen wie nun durch Rauchs Verletzung einzustellen. So steht mit Sara Doorsoun für den zentralen Posten in der Viererkette neben der Wolfsburgerin Kathrin Hendrich eine athletische Spielerin bereit, die die Vorzüge mitbringt, sowohl schnell sprinten als auch Zweikämpfe konsequent angehen zu können.

Mehr zum Thema 1/

Die Bundestrainerin hob Doorsouns Beitrag zum gelungenen WM-Start hervor: „Sie hat eine richtig gute Energie“, sagte Martina Voss-Tecklenburg. „Uns ist klar, dass es sich hin zu 100 Prozent erst im Laufe des Turniers entwickelt.“ Ein Sieg am Sonntag kann früh Planungssicherheit schaffen, dass es auf jeden Fall schon mal über die Vorrunde hinaus weitergeht. Ob sich bei der WM noch mit der verletzten Felicitas Rauch planen lässt, bleibt bis auf Weiteres fraglich.