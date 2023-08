Die englischen Fußballerinnen haben die Gruppenphase bei der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland mit dem dritten Sieg im dritten Spiel beendet. Durch das ansehnliche 6:1 (3:0) gegen deutlich unterlegene Chinesinnen zog der Europameister als Erster der Gruppe D ins Achtelfinale ein. Auch Dänemark erreichte die K.o.-Runde nach einem 2:0 (1:0) gegen Haiti.

In der Runde der letzten 16 Teams trifft England am Montag auf Nigeria (09.30 MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Frauenfußball-WM, in der ARD oder im ZDF), Dänemark spielt am gleichen Tag gegen Gastgeber Australien (12.30 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Frauenfußball-WM, in der ARD oder im ZDF) um den Viertelfinal-Einzug.

Überragende Spielerin der Engländerinnen war vor 13.497 Fans in Adelaide Lauren James, der zwei technisch anspruchsvolle Tore gelangen (41. und 66. Minute). Ein weiterer schöner James-Schuss, der im Netz landete, wurde kurz vor der Pause wegen einer Abseitsposition aberkannt.

Die weiteren englischen Tore erzielten Alessia Russo (4.), Lauren Hemp (26.), Chloe Kelly (77.), die von einer Fehleinschätzung der chinesischen Torhüterin Zhu Yu profitierte, und Rachel Daly (84.). Für China traf Wang Shuang per Handelfmeter (57.).

Auch Dänemark siegt

In Perth sahen 17.897 Fans ein wesentlich ausgeglicheneres Duell. Trotz der Führung durch die neue Bayern-Spielerin Pernille Harder (21.) blieb der Vortrag der favorisierten Däninnen bescheiden. Ein zweites Harder-Tor wurde nach einer Videobeweis-Entscheidung wegen Foulspiels wieder aberkannt.

Spät erlöste schließlich Sanne Troelsgaard mit dem 2:0 Coach Lars Sondergaard (90.+10). Wirkliche Chancen auf einen Sieg, durch den Haiti in der Tabelle an Dänemark vorbeigezogen wäre, besaß der Außenseiter aber nicht.

USA mit Mühe gegen Portugal

Der Traum der abermaligen Titelverteidigung für die USA lebt derweil weiter. Die Amerikanerinnen kamen in Auckland gegen Portugal zwar nur zu einem enttäuschenden 0:0, ziehen dennoch als Gruppenzweite ins Achtelfinale ein. Mitfavorit Niederlande bejubelte einen 7:0 (5:0)-Rekordsieg gegen den schon vor der Partie ausgeschiedenen WM-Neuling Vietnam und wird Erster der Gruppe E.

40.958 Zuschauer im Eden Park von Auckland sahen bis zur Pause eine ausgeglichene Partie. Portugal, das bei einem Sieg anstelle der Amerikanerinnen ins Achtelfinale eingezogen wäre, spielte couragiert und setzte mit schnellem Umschaltspiel Akzente. Die USA haderten mit der Chancenverwertung, Sturmspitze Alex Morgan (3./6.) und Außenangreiferin Lynn Williams (14./27.) verfehlten in aussichtsreichen Positionen das Tor oder wurden noch entscheidend gestört.

Auch die Einwechslung von Superstar Megan Rapinoe in der 61. Minute änderte nichts am zerfahrenen Mittelfeld-Geplänkel der USA. In der Nachspielzeit verpasste Portugals Ana Capeta den Siegtreffer, ihr Abschluss nach schnellem Konter (90.+1) landete am Pfosten.

In der K.o.-Runde wartet nun voraussichtlich mit den Schwedinnen eine schwere Aufgabe. Um zu bestehen, wird sich das US-Team deutlich steigern müssen.

In Dunedin stellten für die Niederlande die ehemalige Duisburgerin Lieke Martens (8.), Katja Snoeijs (11.), Esmee Brugts (18.), die einst für Bayern München und den VfL Wolfsburg aktive Jill Roord (23.) und Danielle van de Donk (45.) schon zur Pause klare Verhältnisse her. Abermals Brugts (57.) und Roord (83.) legten nach.

Für Außenseiter Vietnam, der vor der WM einen Test gegen Deutschland in Offenbach nur knapp 1:2 verloren hatte, endete die erste WM mit null Punkten und 0:12 Toren.

Mehr zum Thema 1/

Oranje-Coach Andries Jonker, einst Ko-Trainer bei den Bayern-Männern und Chef beim VfL Wolfsburg, hatte das Team erst im September 2022 übernommen. Bei der dritten WM-Teilnahme steht der Europameister von 2017 zum dritten Mal im Achtelfinale. Zudem war es der bislang höchste Sieg beim WM-Turnier in Australien und Neuseeland.