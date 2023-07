Es war im Herbst 2021. In der amerikanischen Fußball-Profiliga der Frauen spielte Washington Spirit gegen Carolina Courage im Viertelfinale. Eine mitreißende Partie, schnell, offensiv auf beiden Seiten. Den entscheidenden Treffer in der Verlängerung leitete eine junge, vielversprechende Stürmerin für Washington ein. Sie ist vielseitig, kann den Ball sichern, schnell präzise Pässe spielen und mit Wucht auf das Tor schießen. Deshalb gehört Trinity Rodman als Stammspielerin zum Team der Vereinigten Staaten bei der WM in Australien und Neuseeland.

Schon während der Liga-Partie hatte Trinity Rodman von den Rängen eine Stimme gehört, die ihren Namen rief und die sie kannte, aber mit der sie nicht gerechnet hatte. Nicht nach all den Jahren, in denen sich dieser Mann so gut wie nie für sie interessiert hatte. Aber nun war er da, feuerte sie an, und sie konnte ihn nicht ignorieren.