„Sieht nicht immer schön aus“ : So will es Schweden ins WM-Finale schaffen

Was macht Peter Ger­hardsson während einer Weltmeisterschaft, wenn er sich den ganzen Abend mit seinem Assistenten Magnus Wikman über Fußball unterhalten hat und dann endlich allein auf dem Zimmer ist? „Ich schreibe ihm eine Whatsapp“, sagt Gerhardsson, „weil mir immer noch irgendetwas eingefallen ist.“ Keine Sorge, auch seine Frau und seine drei Kinder bekämen Nachrichten von ihm, verspricht Gerhardsson. Aber der Austausch mit Wikman sei so eng und so ertragreich, dass neue Ideen, plötzliche Gedanken keinen Aufschub duldeten.

Seit 2017 leiten der 63 Jahre alte Ger­hardsson und der elf Jahre jüngere Wikman die Geschicke der „Damlandslaget“, der Frauen-Nationalmannschaft Schwedens. Nun stehen sie nach der olympischen Silbermedaille 2021 und dem dritten Platz bei der WM 2019 vor ihrem größten Erfolg: An diesem Dienstag (10.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM der Frauen und im ZDF) spielen die Schwedinnen in Auckland gegen Spanien und wollen das Finale erreichen. Dass sie vor dem Turnier, und irgendwie auch währenddessen, beinahe vergessen wurden und eigentlich nie zu den Favoritinnen zählten, empfinden sie gar nicht als Nachteil: „Es ist ja wichtig, was wir von uns glauben, nicht die Leute da draußen“, sagt Gerhardsson.

Dabei hat das 2:1 im Viertelfinale gegen die bis dahin so starken Japanerinnen einen Schub erzeugt. Um das „Wie“ macht sich weder im Team noch zu Hause in Schweden jemand einen Kopf: „Es sieht vielleicht nicht immer schön aus, aber das Wichtigste ist, zu gewinnen“, sagt Mittelfeldspielerin Johanna Kaneryd vom FC Chelsea, die mit 26 Jahren eine der Jüngeren in Schwedens Auswahl ist.

Das ist neben der traditionell guten Jugendarbeit und einer immer noch ansehnlichen heimischen Liga ein großes Plus in Gerhardssons Team: Kapitänin Kosovare Asllani (AC Mailand), Stina Blackstenius (FC Arsenal) oder Magdalena Eriksson (FC Bayern) strahlen dank ihrer Erfahrung Ruhe und Selbstvertrauen aus. „Wir haben die Moral, die Mentalität und die Kaderbreite, um Weltmeister zu werden“, sagt Eriksson.

Seit der begeisternden EM vor einem Jahr sind die Einschaltzahlen hoch im Land, die Stadien bei Länderspielen gut besucht. Schon lange genießen die Frauen eine genau so gute Versorgung wie die Männer. Darüber wird nicht groß gesprochen. Es wird vom Verband „SvFF“ erwartet.

Gerhardsson ist der „Förbundskapten“, der Verbandskapitän, aber natürlich sind er und Wikman gleichberechtigte Partner, wie könnte es in Schweden anders sein – und dabei sehr unterschiedliche Menschen: „Wenn ich in den Frühstücksraum komme, und da lacht ein ganzer Tisch, weiß ich, dass Magnus da sitzt“, sagte Gerhardsson vor der WM, als sich die beiden gegenseitig charakterisierten – und aufzogen.

Wikman, der Oasis-Fan, der zu Hause in Uppsala über 2000 Vinyl-Scheiben stehen hat, spottete sanft über Gerhardssons Musikgeschmack. Und darüber, dass man Ger­hardsson in den sozialen Medien nicht findet. Gerhardsson schüttelte wiederum den Kopf über Wikmans T-Shirt-Auswahl und seine extrovertierte Art.

Das Ganze war so harmlos wie witzig, und unwillkürlich schoss einem in den Kopf: Wäre das beim DFB möglich? Wo heiliger Ernst über allem schwebt? Jüngst antwortete Gerhardsson auf die Frage, warum er während der Spiele so entspannt auf der Bank sitze: „Ich habe aufgehört, an Spieltagen Kaffee zu trinken. Ich bin jetzt drogenfrei. Das macht mich ruhiger.“

In der anfangs wackligen Vorrunde gab es ein bemerkenswertes Detail. Beim 5:0 gegen Italien sprach Kapitänin Asllani nach 20 wenig überzeugenden Minuten bei Gerhardsson vor: „Wir wollten höher angreifen. Danach wurde es besser“, sagte sie. „Wir sind taktisch gut und können unsere Systeme während des Spiels ändern.“ Dabei hilft es natürlich, in brenzligen Momenten einer derart sicheren Torhüterin zu vertrauen wie Zecira Musovic; Schweden hat erst zwei Gegentore kassiert.

Trotzdem bestehende Zweifel an seinem Team hat Gerhardsson mühelos abgeräumt. Stina Blackstenius trifft das Tor nicht? „Sie leistet vorn Großartiges, auch wenn das für manchen unsichtbar ist.“ Sie selbst sagt nur: „Das ist okay. Es muss sich nicht immer alles um mich drehen.“ Außerdem – wer habe denn bitte mit vier Treffern der Abwehrspielerin Amanda Ilestedt gerechnet?

Wikman und er seien immer neugierig und innovativ geblieben, sagt Ger­hardsson, der sich Spielsysteme beim Eishockey abgeschaut hat und während der Turniere Geschlossenheit fordert: „Eine WM oder EM dauert lange. Wir müssen da wie ein Klub-Team zusammenwachsen. Dann kann Großes gelingen.“ Allzu weit von ihrem ersten Titel sind Gerhardsson, Wikman und ihre Schwedinnen nun nicht mehr entfernt.