Am Montag starten die deutschen Frauen in die Weltmeisterschaft. Im Interview spricht Svenja Huth über Werte, die von innen kommen, den längeren Prozess, ein Team zu werden, und die Chance auf den WM-Pokal.

Frau Huth, Sie sind Meisterin, Pokalsiegerin, Europameisterin und Champions-League-Siegerin. Folgt nun zur Krönung der Laufbahn der WM-Triumph?

Jeder der Erfolge war auf seine Art und Weise besonders. Aber der WM-Pokal zählt zu den ganz großen Titeln. Er fehlt noch in meiner Sammlung. Doch selbst wenn ich ihn schon mal gewonnen hätte, wäre es jetzt trotzdem das Ziel, ihn wieder zu holen. Dementsprechend gehe ich mit der Mannschaft voll fokussiert in das Turnier. Wir wollen weit kommen. Und wenn wir so auftreten, wie wir es bei der EM getan haben, bin ich guter Dinge. In England hat man gesehen, wie wichtig ein Auftaktspiel ist, um richtig in den Flow zu kommen. Wir fühlen uns top vorbereitet. Wenn wir das wieder hinbekommen, haben wir beste Aussichten, den Titel mit nach Deutschland zu bringen.