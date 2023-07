Spät am Abend, als manch einer zum missratenen Abschluss des Vorbereitungslehrgangs gerne schnell ins Quartier zurückgekehrt wäre, um die Beine hochzulegen, trafen sie auf eine Reihe von Menschen, die sie ebenso wenig stehen lassen konnten wie zuvor die Verteidigerinnen Sambias. Auf dem Weg vom Fußballstadion in Fürth zum Parkplatz, wo ihr abfahrbereiter Bus wartete, standen die Menschen zu Dutzenden: Mütter mit schwarz-rot-gold geschminkten Gesichtern, Väter mit Deutschlandflagge in der Hand, Mädchen im Trikot mit den Namen ihrer Idole auf dem Rücken: Alexandra Popp, Lina Magull, Lena Oberdorf.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Martina Voss-Tecklenburg verfügt über die Gabe, Situationen rasch und profunde einordnen zu können. So gab sie beim Anblick der zahlreichen Fans dem Fahrer und den DFB-Mitarbeitern, die den Ablauf beim Nationalteam gerne minutiös planen, das Signal, dass sich der Aufbruch unter den gegebenen Umständen verzögern wird. Erst als die vielen Wünsche nach Autogrammen, einem kurzen Plausch oder Selfies erfüllt waren, ging es ein letztes Mal nach Herzogenaurach. Ins Camp, das sie seit Mitte Juni bezogen hatten, in dem für Martina Voss-Tecklenburg dann aber an Schlaf nicht zu denken war. Sie zog sich mit ihrem Beraterstab, in dem an oberster Stelle ihre Assistentin Britta Carlson steht, zur nächtlichen Beratung zurück.