Frauenfußball-WM : Maroszan fällt auch im Achtelfinale aus

Das deutsche Fußball-Nationalteam der Frauen kann nicht auf eine Rückkehr von Spielmacherin Dzsenifer Marozsan im Achtelfinale der Frauen-Weltmeisterschaft hoffen. Das bestätigte eine Sprecherin des Deutschen Fußball-Bundes auf Anfrage. Nach Informationen der F.A.Z. rechnet die Teamführung erst im Halbfinale Ende Juni, sollte sich die Auswahl dafür qualifizieren, mit einem Einsatz der besten deutschen Feldspielerin.

Die Mittelfeldspielerin hatte im Auftaktspiel beim Foul einer Chinesin den Bruch eines hinteren Gliedes des linken mittleren Zehs erlitten. Für Dzsenifer Marozsan ist der Ausfall besonders ärgerlich. Sie verpasste die WM 2011 wegen einer Verletzung und quälte sich 2015 „angeschlagen“ durch das Turnier.

„Wir schauen da jeden Tag“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Sonntag in Montpellier. „Dzseni macht jetzt die ersten kleinen Versuche Richtung Ball, ist aber sicher noch ein ganzes Stück davon entfernt, um über eine Spielfähigkeit nachzudenken.“ Vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Südafrika am Montag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Frauenfußball-WM sowie in der ARD und bei DAZN) mochte die 51-Jährige keine genauere Einschätzung abgeben. „Es ist da ganz schwer mit Prognosen. Am Ende wird es auch damit zu tun haben, wie Dzseni den Schmerz, den sie ertragen wird, auch kompensieren kann“, sagte die Trainerin.