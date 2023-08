Der Unterschenkel von Australiens Fußball-Star Sam Kerr war über Tage das meistbeachtete Körperteil auf dem Fünften Kontinent. Als er endlich nach einer Trainingsverletzung geheilt war, drang die halbe Nation auf den Einsatz der 29 Jahre alten Stürmerin. Am Sieg gegen Frankreich am Samstag in einem Spiel, das dank des nicht enden wollenden Elfmeterschießens von 20 Schützinnen an Dramatik nur schwer zu überbieten sein wird, trug die eingewechselte Kerr ihren Anteil.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Doch war es ein Viertelfinalsieg des gesamten Frauenteams, dass beim 7:6 gegen Les Bleues in der künftigen Olympiastadt Brisbane nie seine Zuversicht verlor. Nachdem die Europameisterinnen aus England am selben Abend dann Kolumbien 2:1 bezwangen, werden nun die „Matildas“ im Halbfinale an diesem Mittwoch (12.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM der Frauen und in der ARD) auf die „Lionesses“ treffen. Nach dem sang- und klanglosen Ausscheiden der Neuseeländerinnen auf Platz drei ihrer Gruppe in der Vorrunde vertreten die Australierinnen die beiden ozeanischen Ausrichterländer dieser Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen.