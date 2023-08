Die Versäumnisse der Trainerin

Martina Voss-Tecklenburg hatte auf eine klare Rollenverteilung gesetzt. Früh zu Beginn des Trainingslagers in Herzogenaurach stand das Gerüst der Mannschaft fest, nachdem der FC Bayern den Start der DFB-Vorbereitung torpediert hatte. Die Münchnerinnen hatten ihre Spielerinnen entgegen den Abmachungen erst nachträglich anreisen lassen, weil es vorher keine offizielle Abstellungspflicht gab – so wurde die erste Generalprobe gegen Vietnam zum Muster ohne Wert. Änderungen, das war intern klar kommuniziert, würden nur noch punktuell vollzogen. Spielerinnen, die wussten, dass sie in der zweiten Reihe stehen, sollten durch ihren Einsatz im Training den anderen Beine machen und so einen Beitrag zum Gelingen leisten – das klappte bei der EM im Vorjahr exzellent, diesmal gar nicht.

Auch Wechsel, die Voss-Tecklenburg während der Spiele vornahm, verpufften. Den Stamm bildeten Spielerinnen des VfL Wolfsburg, obwohl sie wegen des Champions-League-Finals am längsten gefordert waren. Doch in ihrem Vertrauen fühlte sich die Bundestrainerin selbst dann noch bestärkt, als die Testspiele Defizite in allen Bereichen offenbarten. Sie sah in Spielerinnen wie Laura Freigang, die in der Liga zehn Treffer für Frankfurt erzielt hatte, keine überzeugende Alternative, was auch am System lag, das vier Verteidigerinnen, drei Mittelfeldspielerinnen und drei Offensivkräfte vorsah.

Im Zentrum war eine Sechserin (Oberdorf/Leupolz) vorgesehen, davor mit Lina Magull und Sara Däbritz ein Duo, das nicht direkt hinter den Spitzen seine Stärken hat – anders als Laura Freigang. Gegen Südkorea rückte die Bundestrainerin kurzfristig vom bekannten Muster ab und brachte mit Lea Schüller eine zweite Stürmerin. Mehr taktische Flexibilität, die nicht erst während eines Großereignisses einstudiert werden darf, ist zwingend nötig. Im September geht es bereits in der Nations League weiter. Dann steht die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris auf dem Spiel.

Das Verletzungspech

Erst hatten sie kein Glück, und dann kam Pech hinzu. Bereits bei der Nominierung stand fest, dass mit Giulia Gwinn eine der bei der EM überzeugendsten Spielerinnen fehlt. Die Rechtsverteidigerin des FC Bayern hatte den Wettlauf gegen die Zeit verloren. Ihr war im Herbst zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen. Die Rehabilitation dauerte länger, als die 24-Jährige und die Bundestrainerin gehofft hatten. Ihr Verlust war nicht zu kompensieren. Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt) überzeugte Martina Voss-Tecklenburg beim Praxistest nicht. Sie entschied sich stattdessen dafür, Svenja Huth, die bis dahin auf dem rechten Flügel offensiv vorgesehen war, zurückzubeordern. Das führte zu einem Mangel an Offensivpower.

Auch Linda Dallmann vom FC Bayern (Syndesmosebandriss) fehlte seit Februar. Die Blessur heilte nicht rechtzeitig. Mit Carolin Simon fiel eine weitere Münchnerin kurzfristig aus. Sie stand als Linksverteidigerin erst wenige Minuten beim Test gegen Sambia als Einwechselspielerin auf dem Rasen, als ein Kreuzband riss. Dass dazu auch Marina Hegering wegen einer Fersenprellung und Lena Oberdorf wegen einer Muskelläsion im Oberschenkel seit Anfang Juli bis in die zweite Woche nach der Ankunft im WM-Quartier in Wyong kürzertreten mussten und nicht für Abwehraufgaben aufgestellt werden konnten, trug wie der Ausfall Sara Doorsouns (Oberschenkelverletzung), die Verletzung von Felicitas Rauch (Knie) und Sjoeke Nüskens Zwangspause (Innenbandzerrung) zur fehlenden Stabilität der Defensive bei.

Die falsche Quartierwahl

Sie dachten, sie hätten diesmal, da sie es bewusst anders angingen als bei der EM, alles richtig gemacht. Der Internationale Fußballverband (FIFA) hatte eine Vielzahl an Quartieren in Neuseeland und Australien angeboten. Martina Voss-Tecklenburg und ihre engsten Mitstreiter reisten im Frühling zweimal persönlich an, um sich von den Gegebenheiten zu überzeugen. Sie begründete die Wahl für das Kooindah Waters Central ­Coast­ Resort mit der Nähe zu Trainingsplätzen. In England im Sommer 2022 hatten sie sich für eine Unterkunft in einem Londoner Park entschieden, ruhig, aber mit Anbindung an die Metropole: Themse, Cafés, Großstadtflair. Diese Möglichkeit zur Abwechslung wirkte sich positiv auf die Stimmung der Spielerinnen aus.