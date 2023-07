Große Ziele in Down Under

DFB-Frauen vor Auftaktspiel : Große Ziele in Down Under

Sie sind nun bereits seit mehr als vier Wochen damit beschäftigt, sich auf ihre Ouvertüre in Australien einzustimmen. Seit dem 20. Juni haben die deutschen Frauen zusammen gelacht und geflucht, Gewichte gestemmt und große Teile der bislang 34 Tage mit unterschiedlichsten Übungen auf dem Fußballplatz verbracht, bei denen der Ernstfall bei dieser Weltmeisterschaft simuliert wurde.

In Videoanalysen haben sie viel davon erfahren, was sie gut können und fortentwickeln sollen, aber auch worauf sie beim Zusammentreffen mit der ihnen aus eigener Erfahrung noch unbekannten Konkurrenz in der Vorrunde rechnen müssen. Und nun wird es Zeit, dass es endlich los geht, so beschrieben übers Wochenende die Spielerinnen in unterschiedlichen Formulierungen nahezu unisono das bei allen im Base-Camp in Wyong entstandene Gefühl aus Aufregung, Anspannung und Arbeitsbereitschaft.