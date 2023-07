Die ausgezeichnete TV-Quote beim WM-Auftaktsieg gegen Marokko ist vom deutschen Fußballteam in seinem Basislager im australischen Wyong mit Genugtuung registriert worden. „Das ist ein schönes Zeichen. Ich weiß gar nicht, ob sich unsere Spielerinnen mehr über das 6:0 oder über die Einschaltquote gefreut haben“, sagte Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter der Nationalteams beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), am Dienstag in Wyong.

5,61 Millionen Fans hatten das Debüt am Montag trotz früher Anstoßzeit um 10.30 Uhr deutscher Zeit im ZDF verfolgt. Der Marktanteil lag bei 60,4 Prozent. Zum Vergleich: Beim Männer-Länderspiel gegen die Ukraine am 12. Juni hatten 4,57 Millionen Fans am frühen Abend eingeschaltet. Chatzialexiou wertete den hohen Wert als „Statement für den Frauenfußball. Es zeigt einfach, wie die Zuschauer in Deutschland mitfiebern.“

„Wenig Freude bei den Herren“

Der 47-Jährige sagte, dass es für den Verband „sehr wichtig ist“, dass die Frauen „ein tolles Turnier“ absolvierten, zumal zuletzt „wenig Freude bei den Herren“ aufkam. Er sprach, im Hinblick auf die Resultate der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick und dem frühen EM-Aus der U 21 von einem „Sommer der Dürre“. Bei allen, die aktuell Down Under dabei sind, sei daher das Interesse in der 16.000 Kilometer entfernten Heimat „natürlich ein Thema, es wird diskutiert“. Die Unterstützung vom anderen Ende der Welt „macht etwas mit einem“.

Chatzialexiou betonte, „dass die Menschen einfach anerkennen, dass der Frauenfußball sich insgesamt entwickelt hat. Es gibt tolle Zweikämpfe, tolle Eins-gegen-Eins-Situationen, Spielerinnen auf technisch ganz hohem Niveau.“ Er formulierte zugleich die Hoffnung, dass beim zweiten Gruppenspiel der DFB-Auswahl an diesem Sonntag (11.30 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Frauenfußball-WM und in der ARD) gegen Kolumbien noch mehr Fans in Deutschland vor den Bildschirmen mitfiebern werden: „Es wird bestimmt ein tolles, intensives Spiel.“

Chatzialexiou sagte, dass in der Vorbereitung der Partie, die deutschen Fußballerinnen speziell auf die erwartet robuste Gangart der Südamerikanerinnen eingestellt würden. „Man muss vom Kopf her schon klar darauf eingestellt sein, was einen erwartet. Und da nicht groß lamentieren und nicht immer zur Schiedsrichterin schauen.“ Zweikampfhärte gehöre dazu. Sollten es in den Duellen um den Ball energischer zugehen, sei es angebracht, entsprechend „dagegenzuhalten“, wie er sagte: „Dann sollte man auch das Beinchen nicht zurückziehen.“

Um den Spielstil der Kolumbianerinnen hatte es unmittelbar vor WM-Beginn Diskussionen gegeben, als das Team Irlands sich in einem Testspiel gegen den Zweiten der Südamerika-Meisterschaft nach 23. Minuten weigerte weiterzuspielen und seinen Rückzug vom Feld mit dem rücksichtslosen Einsteigen der Elf von Trainer Nelson Abadía begründete. Kolumbien gewann das erste Gruppenspiel 2:0 gegen Südkorea. Die deutschen Frauen hatten am Mittwoch trainingsfrei. Der DFB organisierte für sie Ausflüge, unter anderem in einen Reptilienpark.