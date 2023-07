Der Fußball mit deutscher Beteiligung erfreut sich bislang in Australien großer Beliebtheit. Die Partien, bei denen die Spielerinnen von Martina Voss-Tecklenburg mitwirken, gehören zu den Publikumsmagneten der Weltmeisterschaft. Schon mittags bildeten sich auch vor dem „Aussie Stadium“ in Sydney Schlangen, um Zugang zu den Kneipen auf dem Arenagelände zu erhalten, wo sich die Anhänger für ihre folgenden Unterstützerdienste auf den Tribünen einstimmten.

Unter den 40.499 Zuschauerinnen und Zuschauern, die die Begegnung der Auswahl das Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit Kolumbien live aus nächster Nähe verfolgten, gaben dann eindeutig die Anhänger der „Cafeteras“ den Ton an: Für die DFB-Elf herrschte Auswärtsspielatmosphäre. Und es lag nicht an fehlender Nervenstärke, dass ihnen der erste Stresstest bei diesem Turnier misslang, sondern an einem Mangel an Durchschlagskraft. Die Kolumbianerinnen veranschaulichten bei ihrem 2:1-Sieg, was Effizienz bedeutet.