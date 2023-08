Aktualisiert am

Linda Caicedo merkt man ihre 18 Jahre auf dem Fußballplatz kaum an. Bild: AFP

Es läuft die 52. Minute des WM-Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Kolumbien in Sydney, als eine Handvoll Augenblicke Linda Caicedo in den Fokus der Weltöffentlichkeit katapultiert. Die kolumbianische Fußballspielerin reagiert am schnellsten, als ein Abpraller vor dem deutschen Strafraum plötzlich ein paar Meter Spielraum eröffnet.

Caicedo schnappt sich den Ball, treibt ihn in den Strafraum. Abwehrspielerin Svenja Huth versucht sie unter Druck zu setzen, doch das ist die Einladung für Caicedo: Eine Körpertäuschung lässt Huth ins Leere laufen, Sara Doorsoun stellt sich in den Weg, doch auch sie ist plötzlich aus dem Spiel genommen. Kathrin Hendrich kann nur noch hinterherschauen, wie Caicedos Schlenzer rechts oben im Tor von Merle Frohms einschlägt. Eine ganze Abwehr ausgetanzt und zum Zuschauen degradiert mit ein, zwei Bewegungen, die niemand zu stoppen vermag.