Australien hat bei seinem Start in die Heim-WM ein Fußballfest gefeiert. 75.784 Fans brüllten die Titelanwärterinnen am Donnerstag im Australia Stadium von Sydney gegen Irland zum ersten Sieg – auch ohne die angeschlagene Starspielerin Sam Kerr (FC Chelsea) reichte es zu einem nicht sonderlich überzeugenden 1:0 (0:0).

Australien war nach einer kurzen Eröffnungsfeier stark feldüberlegen, hatte viele Eckbälle, doch wirkliche Gefahr für das irische Tor gab es selten – Kerr fehlte schmerzlich. Die Stürmerin wird wegen einer Wadenverletzung aus dem Abschlusstraining mindestens auch das zweite Spiel gegen Nigeria am 27. Juli verpassen.

„Ich wollte dies mit allen teilen, damit es keine Ablenkung von dem gibt, was wir hier erreichen wollen“, schrieb sie in einer Mitteilung. Vierte Mannschaft in der Gruppe B sind die Philippinen.

Auch Neuseeland jubelt

Australien, das neben den USA und England als Turnierfavorit eingeschätzt wird, benötigte einen Elfmeter, um sich aus der offensichtlichen Anspannung zu befreien. Spielführerin Steph Catley (52.) traf nach einem Schubser der ungestümen irischen Stürmerin Marissa Sheva im eigenen Strafraum gegen Hayley Raso. Irland kam erst in der Schlussphase stärker auf, war aber vor dem Tor glücklos.

35 Begegnungen der gemeinsam mit Neuseeland (29) ausgerichteten WM werden auf australischem Boden gespielt, darunter alle drei Gruppenspiele des deutschen Teams. Auch das Finale am 20. August findet im Stadium Australia statt.

Neuseeland war zuvor mit einem historischen Erfolg gestartet. Die Außenseiterinnen bezwangen den früheren Weltmeister Norwegen am Donnerstag im Eröffnungsspiel überraschend 1:0 (0:0) und feierten ihren erlösenden ersten Sieg bei der sechsten WM-Teilnahme.

Im nicht ganz ausverkauften Eden Park von Auckland waren die Neuseeländerinnen vor 42.137 Fans erwartungsgemäß spielerisch limitiert, aber sie gaben alles. Rund 60 Prozent ihrer Zweikämpfe gewannen die Gastgeberinnen, Norwegen hatte es trotz seiner ehemaligen Weltfußballerin Ada Hegerberg als Fixpunkt schwer. Torchancen besonders Norwegens waren vor der Pause selten.

In der zweiten Halbzeit war es dann Hannah Wilkinson (48.) von Melbourne City, die die zuletzt noch steigerungsfähige WM-Begeisterung im Lande anfachte. Die Torschützin hat einst für den MSV Duisburg gespielt.

Norwegen bemühte sich danach intensiv um den Ausgleich, Tuva Hansen von Bayern München (81.) traf nur die Querlatte. Später bekam die Abwehrspielerin von Bayern München im Strafraum den Ball an den Arm, Ria Percival (90.) schoss den Elfmeter ebenfalls an die Latte. Die Zuschauerkulisse bedeutete geschlechterunabhängig einen neuseeländischen Fußball-Rekord.

Premiere für Lautsprecher-Erklärung

Auch eine Regelerweiterung fand Premiere: die Lautsprecher-Erklärung einer Videobeweis-Entscheidung. Die japanische Schiedsrichterin Yoshimi Yamashita erläuterte den Zuschauern im Eden Park und den Fernseh-Zuschauern, warum es in der 90. Minute einen Handelfmeter gab.

Norwegens Abwehrspielerin Hansen hatte den Ball an den Arm bekommen, Yamashita hatte den Regelverstoß in Echtzeit übersehen. Die Erklärung der Schiedsrichterin über die Stadionlautsprecher dauerte nur wenige Sekunden. Schon vor der Endrunde in Australien und Neuseeland war die Schiedsrichterspitze des Weltverbands FIFA vom Nutzen der Lautsprecher-Erklärung überzeugt. „Wir wollen mehr Transparenz und mehr Verständnis für die Entscheidung der Unparteiischen schaffen“, sagte Referee-Boss Pierluigi Collina. Es wird erwartet, dass die Lautsprecher-Erklärung mittelfristig auch in den nationalen Ligen wie der Bundesliga zum Einsatz kommen wird.

Nur wenige Stunden vor dem Anpfiff hatte eine Gewalttat Neuseeland erschüttert. Ein Bewaffneter hatte im Ort des Eröffnungsspiels auf einer Baustelle das Feuer eröffnet und mindestens zwei Menschen getötet. Auch der Schütze selbst sei tot, berichtete die Polizei am Donnerstag. Weitere Menschen seien verletzt worden. Der Tatort lag unweit des norwegischen Teamhotels.

In der Gruppe A treffen beide Nationalteams im Verlauf der Endrunde noch auf die Schweiz und die Philippinen. Um 12.00 Uhr MESZ (ARD) steigt auch Mitausrichter Australien ins Turnier ein. Im Stadion von Sydney werden gegen Irland 80.000 Fans erwartet. Deutschland hat sein erstes Spiel erst am Montag gegen Marokko.