Wer Glück hatte in den letzten Wochen, der entdeckte Pia Sundhage auch einmal auf einer privaten Feier in einer der vielen Strandbars an der Copacabana. Die Schwedin ist eine der charismatischsten und akribischsten Trainerinnen der Fußballwelt, aber sie hat sich während ihrer nun vierjährigen Amtszeit auch auf die brasilianische Lebensart eingelassen. Pia Sundhage fühlt sich wohl am Zuckerhut, und es scheint, als sei mit der Expertin auf der Trainerbank und der Mannschaft auf dem grünen Rasen eine Einheit zusammengewachsen.

„Ich mag diesen lateinamerikanischen Lifestyle“, sagte sie der F.A.Z. vor einigen Wochen. Die WM in Australien und Neuseeland soll nun ihr Meisterstück werden, nachdem sie die USA zu zwei Olympiasiegen 2008 und 2012 führte und dafür auch zur Welttrainerin gekürt wurde. Brasiliens Fußballerinnen stehen immer noch im Schatten der Männer-Selecao, die mit fünf Weltmeistertiteln Rekordweltmeister ist.

Fragezeichen um Marta

Brasiliens Frauen konnten sich bislang noch nicht die Krone des Weltfußballs aufsetzen, schnupperten mal an Gold in zwei Olympischen und einem WM-Finale. Doch seit Sundhage auf der Trainerbank sitzt, ist das brasilianische Spiel effizienter, disziplinierter und strategischer geworden, ohne seine individuelle, kreative brasilianische Note zu verlieren. Bei der Copa America in Kolumbien gelang Brasilien ein 1:0-Finalsieg über ebenfalls starke Gastgeberinnen, die derzeit nach Vorwürfen wegen angeblich überharten Spiels durch ein mediales Stahlbad geschickt werden. Es war der insgesamt achte Turniererfolg der Brasilianerinnen in der neunten Auflage. Auf dem eigenen Kontinent sind die Brasilianerinnen eine Macht, aber bei WM und Olympia reichte es bislang noch nicht zu einer Goldmedaille.

Doch nun wollen die Südamerikanerinnen mehr. „Bei dieser WM können sich zehn Mannschaften Hoffnungen auf den Turniersieg machen, deswegen freue ich mich so auf das Turnier. Wir können den nächsten Entwicklungssprung erwarten“, sagte Sundhage der F.A.Z. während der Vorbereitungsphase auf das Turnier. Gute Ergebnisse im Kontinentalver­gleich mit den Europameisterinnen aus England (2:4 n. E., 1:1) sowie in Deutschland (2:1) haben die Konkurrenz auf­horchen lassen.

„Der Himmel ist die Grenze. Hat Brasilien eine Chance, Weltmeister zu werden? Auf jeden Fall! Mit der Bilanz, die wir haben, und der Unterstützung, die wir bekommen, ist es möglich“, sagt Sundhage. Die Brasilianer mögen dieses selbstbewusste Vorgehen, es passt zu einer Nation, die sich immer als Weltmarktführer im Fußball betrachtet hat.

Die Mannschaft ist jünger geworden, Spielerinnen wie Rekordnationalspielerinnen Formiga oder die erfahrene Cristiane sind nicht mehr dabei, dafür rücken hungrige Spielerinnen nach, die für eine neue spielerische Note sorgen. Unter der Schwedin hat sich das Bild der Mannschaft deutlich verändert. „Wir haben 90 Spielerinnen getestet. Fast die Hälfte der Mannschaft hat noch nie an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Wir ha­ben viele Träume unter den Jüngeren, und die Erfahreneren helfen dem Team. Das ist etwas ganz Besonderes. Nach vier Jahren ist es der perfekte Zeitpunkt für die Weltmeisterschaft“, sagte Sundhage bei der Kadervorstellung für das Turnier.

International mag die mehrfache Weltfußballerin Marta von Orlando Pride das größte mediale Interesse auf sich ziehen. Die inzwischen 37-jährige Stürmerin ist immer noch in der Lage, einem Spiel mit einer Aktion eine entscheidende Wende zu geben, doch es gibt auch ein Fragezeichen. Ein Kreuzbandriss zwang sie zu einer langen Pause, seit Februar steht sie wieder auf dem Platz, danach gab es immer wieder mal Probleme mit kleineren Rückschlägen. Niemand weiß so richtig, wie viel ihres einzigartigen Potentials „A Rainha“ (Die Königin) bei ihrer jetzt sechsten WM im Alter von 37 Jahren abrufen kann.

Nicht wenige glauben, dass Sundhage sie für die besonderen Momente in der K.-o.-Phase zurückhalten könnte, wenn es Spitz auf Knopf steht, weil sie vielleicht ein paar Zehntelsekunden Geschwindigkeit eingebüßt hat, dafür aber über eine ungeheure Spielintelligenz verfügt. Marta fehlt noch eine WM-Goldmedaille im Nationalteam, sie will wie Lionel Messi 2022 in Qatar ihrer überragenden Karriere nun die Krone aufsetzen. Mit den K.-o.-Spielen hatte das Fußballland zuletzt so seine Probleme. Nach der Finalniederlage in China gegen Deutschland 2007 konnte Brasilien bei den anschließenden Turnieren 2011, 2015 und 2019 kein Spiel nach der Vorrunde mehr gewinnen.

Vielleicht auch deshalb hat sich Sundhage bei der Kaderzusammenstellung auf Spielerinnen verlassen, die in der jüngeren Vergangenheit auf allerhöchstem Niveau bei K.-o.-Spielen überzeugen konnten. Kreativspielerin Geyse (25) vom spa­nischen Meister FC Barcelona hatte mit vier Toren und fünf Vorlagen maßgeb­lichen Anteil am Gewinn der europä­ischen Königsklasse. In der Verteidigung sollen Kathellen von Real Madrid und Rafaelle vom Cham­pions- League-Halb­fina­listen Arsenal für Stabilität sorgen. Wei­tere Schlüsselspielerinnen sind Debinha von Kansas City Current, Torjägerin Kerolin von North Carolina Courage sowie Andressa Alves von der AS Roma, die es in die USA zu Houston Dash zieht.

Die Kaderzusammenstellung beweist, Brasilien setzt auf eine Mischung aus brasilianischer Identität und „europäischer“ Erfahrung. Ein Titelgewinn für die Frauen könnte der ohnehin schon großen Fußballbegeis­te­rung von Mädchen und Frauen in Bra­­silien noch einmal eine neue Dimension verleihen. Und vielleicht auch ein entscheidendes Puzzle für eine WM 2027 in Brasilien selbst werden, für deren Aus­tragung sich der Verband CBF beworben hat.