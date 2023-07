Die Schlagzeilen, die die Frauen-Weltmeisterschaft im Vorfeld produziert hat, wirken wie aus der Zeit gefallen: Das öffentlich-rechtliche Fernsehen und andere europäische Sender hatten sich mit dem Internationalen Fußball-Verband (FIFA) nach endlosen Auseinandersetzungen erst im Juni, viel zu spät, über die Senderechte einigen können.

Es wurde mit einem Blackout bei der WM in Neuseeland und Australien gedroht. Die FIFA-Forderung von rund zehn Millionen Euro, so hieß es, war den deutschen Sendern zunächst zu viel, sie sei nicht marktgerecht – für die umstrittene WM der Männer 2022 in Qatar sind 214 Millionen Euro geflossen. Allein die ARD verfügt für die Jahre 2021 bis 2024 über einen Senderechtetat von knapp einer Milliarde Euro.