Es war ein Gefühl, das sie nach so langer Zeit fast vergessen hatten: Im April verlor Englands Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ein Testspiel gegen Australien, nachdem sie zuvor unter Trainerin Sarina Wiegman 30 Partien in Serie unbesiegt geblieben war. In diese Phase fiel auch der Gewinn der Europameisterschaft 2022 im eigenen Land, der die Engländerinnen bei der Weltmeisterschaft in diesem Sommer zu einem der Favoriten macht. Wiegman bezeichnete die Niederlage später als „großes Lernspiel“ für ihr Team; in den Medien war die Rede von einem „Weckruf“, der Schwachstellen offenbart habe: Anfälligkeit bei Kontern, mangelnde Durchschlagskraft im Angriff, individuelle Fehler.

An diesen Reaktionen auf ein verlorenes Testspiel ist zu erkennen, wie groß die Erwartungen seit dem EM-Triumph geworden sind. Das Turnier hat neue Standards in der öffentlichen Wahrnehmung des Frauenfußballs gesetzt: Mehr als 365 Millionen Zuschauer schalteten damals insgesamt ein, mehr als doppelt so viele wie bei der vorangegangenen Austragung des Turniers im Jahr 2017. Laut Angaben der BBC erreichte deren Ausstrahlung des Endspiels zwischen England und Deutschland allein im Sendegebiet mehr als 17 Millionen Fernsehgeräte – die Online-Reichweite noch nicht mitgezählt. Einer Umfrage zufolge begannen 64 Prozent der Befragten in Großbritannien, die sich selbst als Fußballfans bezeichnen, sich während der EM verstärkt für Frauenfußball zu interessieren.