Aktualisiert am

Bei der WM der Männer war sie das große Streitthema, der der WM der Frauen soll das anders sein. Doch auch beim nun beginnenden Turnier ist die Kapitänsbinde in klassischen Regenbogenfarben nicht erlaubt.

Kapitänin der DFB-Auswahl bei der WM in Australien und Neuseeland: Alexandra Popp Bild: picture alliance / Laci Perenyi

Die deutsche Kapitänin Alexandra Popp will bei der Fußball-WM der Frauen mit ihrer Kapitänsbinde auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. „Wir werden eine einzige Kapitänsbinde tragen während des ganzen Turniers, und zwar für die Beendigung von Gewalt gegen Frauen“, sagte die 32 Jahre alte Stürmerin am Mittwoch im Teamquartier der deutschen Mannschaft im australischen Wyong. Die Wolfsburgerin wird die Binde erstmals am Montag im ersten WM-Spiel gegen Marokko (10.30 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM der Frauen und im ZDF) tragen.

Der Weltverband FIFA hatte Ende Juni erklärt, bei dem Turnier anders als bei der Männer-WM mehrfarbige Kapitänsbinden im Stile der „One Love“-Binde zu erlauben. Es gibt zwar keine Binde mit klassischen Regenbogenfarben, die Popp normalerweise trägt, zulässig sind aber acht von der FIFA zur Auswahl bereitgestellte Armbänder mit Botschaften zu gesellschaftlichen Themen.

Popp begründete die Wahl des Teams für die Binde gegen Gewalt an Frauen damit, dass dies ein „riesengroßes Thema“ sei. „Gerade was häusliche Gewalt angeht, das wollen wir auch ein bisschen entfachen“, sagte sie. „Wir haben mit dem DFB zudem eine Kooperation mit UN Women und machen jährlich einen 'Orange Day' zu diesem Thema.“ Die Entscheidung mit dem Mannschaftsrat sei daher „schnell“ gefallen.

Popp: Keine Gedanken über Karriereende

Das Nationalteam wolle durch die gewählte blaue Binde mit der weißen Aufschrift während der gesamten der Endrunde (20. Juli bis 20. August) „ein ganz wichtiges anderes Thema aufzeigen, das teilweise zu kurz kommt“, wie die Stürmerin fünf Tage vor dem WM-Auftakt erklärte. Das „Vielfaltsthema“ sei „grundsätzlich unser Ding, das bespielen wir schon seit Jahren und werden das auch so bespielen, das ist jedem klar“, führte Popp aus.

Ein buntes Zeichen setzt das DFB-Team unter anderem mit einem „Wir leben Vielfalt“-Banner am Trainingsplatz. „Natürlich sind alle Themen, die im FIFA-Prozess sind, extrem wichtig“, betonte Popp. Zur Wahl stehen bei den Binden unter anderem noch Botschaften wie „Vereint für indigene Völker“, „Vereint für die Gleichstellung der Geschlechter“ oder „Vereint für Frieden“.

Bei der Männer-WM Ende 2022 in Qatar hatte es eine große Kontroverse rund um die Kapitänsbinden gegeben. Neben der Regenbogenarmbinde wurde auch die sogenannte „One Love“-Binde von der FIFA unter Androhung von Sanktionen verboten. Auf der Binde ist ein Herz in bunten Farben zu sehen und der Slogan „One Love“ zu lesen. Das Verbot der Armbinde hatte auch beim Vorrunden-Aus der DFB-Elf für viel Wirbel gesorgt.

Popp wird derweil während der WM keinen Entschluss über ihre Zukunft im Nationalteam treffen. „Das ist keine Entscheidung, die ich heute oder morgen treffen könnte, weil ich mich grundsätzlich noch nicht dazu bereit fühle“, erklärte die 32-Jährige darüber hinaus. Sie wolle auf ihr „Bauchgefühl“ hören, „was mir sagen wird: Jetzt ist es Zeit aufzuhören oder nicht“.

Mehr zum Thema 1/

Popp ist mit 128 Länderspielen (62 Tore) die mit Abstand erfahrenste Akteurin im deutschen WM-Kader. Die Stürmerin vom VfL Wolfsburg steht vor ihrer vierten Weltmeisterschaft, leichte Probleme mit ihrer Achillessehne hat sie dank Aktivierung vor dem Training und einem Tape an der Wade im Griff: „Ich bin sehr häufig schmerzfrei. Das ist Thema ist ziemlich entspannt.“