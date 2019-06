© EPA

Ein Team voller Hoffnungen: Das deutsche Fußball-Nationalteam der Frauen will in Frankreich eine erfolgreiche WM spielen. Das Turnier dauert vom 7. Juni bis zum 7. Juli. Die Deutschen um ihre neue Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg treffen in der Vorrunde auf China, Spanien und Südafrika. Danach geht es in der K.o.-Runde mit dem Achtelfinale weiter bis zur Entscheidung mit Halbfinale und Endspiel in Lyon.