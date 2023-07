Aktualisiert am

Als erste Fußballspielerin bei einem WM-Turnier der Frauen ist Marokkos Verteidigerin Nouhaila Benzina (25) im Spiel gegen Südkorea am Sonntag mit einem Hidschab auf dem Kopf aufgelaufen. Ein Verbot des Fußball-Weltverbandes FIFA, bei Spielen unter seiner Regie aus „Gesundheits- und Sicherheitsgründen“ eine religiöse Kopfbedeckung zu tragen, wurde 2014 nach Protesten von Aktivisten, Sportlern sowie Regierungs- und Fußballfunktionären aufgehoben. Bei der 0:6-Auftakt-Niederlage gegen Deutschland war die Spielerin des achtmaligen marokkanischen Meisters Sports of Forces Armed Royal nicht zum Einsatz gekommen.

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass sich immer mehr Frauen und muslimische Mädchen Benzina ansehen und sich wirklich inspirieren lassen werden – nicht nur die Spielerinnen, sondern meiner Meinung nach auch Entscheidungsträger, Trainer und andere Sportarten“, sagte Assmaah Helal, eine Mitbegründerin des Muslim Women in Sports Network. Marokko ist das erste arabische oder nordafrikanische Land, das sich für die Frauen-Weltmeisterschaft qualifiziert hat.

„Wir haben das Gefühl, dass wir eine große Verantwortung übernehmen müssen, um ein gutes Image zu vermitteln und die Erfolge zu zeigen, die die marokkanische Fußball-Mannschaft durch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft erzielt hat“, hatte Kapitänin Ghizlane Chebbak gesagt.

Marokko mit erstem WM-Sieg

Der WM-Neuling aus Marokko hielt nun mit einem 1:0-Sieg über Südkorea die Chance auf das Achtelfinale aufrecht. Ibtissam Jraidi (6.) erzielte im australischen Adelaide das erste WM-Tor der „Atlas-Löwinnen“. Marokko leistete damit auch Deutschland Schützenhilfe: Mit einem Sieg gegen Kolumbien (11.30 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM der Frauen und in der ARD) in Sydney wäre das DFB-Team vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

Marokko trat von Beginn an mutig auf, vom schwachen Auftakt gegen Deutschland war nichts mehr zu sehen. Ganz im Gegenteil: Das Team von Trainer Reynald Pedros bestimmte die Anfangsphase und ging schnell durch einen Kopfballtreffer von Jraidi in Führung. Die viermalige Torschützenkönigin der marokkanischen Meisterschaft hätte danach sogar noch erhöhen können. Von Südkorea mit dem früheren Frankfurter Trainer Colin Bell kam viel zu wenig, wie schon beim 0:2 gegen Kolumbien blieb die Offensive blass. Erst nach der Pause erhöhten die Asiatinnen das Tempo.

Nationaltrainerin Inka Grings hat mit der Schweiz nach einem Krimi unterdessen das Achtelfinale der WM erreicht. Den Eidgenössinnen genügte ein hart erkämpftes 0:0 gegen Neuseeland, um zum zweiten Mal nach 2015 die K.o.-Runde zu erreichen. Neuseeland schied dagegen zum fünften Mal in Serie nach der Vorrunde aus.

In Dunedin war den Gastgeberinnen durch Norwegens schnelle Führung im Parallelspiel gegen die Philippinen schnell klar, dass nur ein Sieg reicht. Die „Football Ferns“ rannten dann auch angefeuert von den 25.000 Fans an, hatten jedoch Pech: Jacqui Hand scheiterte mit einem Schuss aus spitzem Winkel am Pfosten (24.). Auch nach der Pause überstand die Grings-Elf den Ansturm.

Die Schweiz zog somit nach dem 2:0 gegen die Philippinen und dem 0:0 gegen Norwegen ohne Gegentor ins Achtelfinale ein, dort geht es am Samstag gegen Spanien oder den früheren Weltmeister Japan. Vor acht Jahren hatte die Schweiz zum bislang einzigen Mal die Runde der letzten 16 erreicht, dort aber 0:1 gegen Gastgeber Kanada verloren.