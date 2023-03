Aktualisiert am

Ärger im Frauenfußball : Das steckt hinter der Meuterei in Frankreich

Wenige Monate vor Beginn der Fußball-WM der Frauen sorgt eine Affäre für Schlagzeilen in Frankreich. Spielerinnen treten zurück, Trainerin Corinne Diacre muss gehen. Die Probleme sind groß. Und nun?

Rien ne va plus, nichts geht mehr in der französischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Die tiefste Krise in ihrer Geschichte nahm mit dem erwarteten Rauswurf von Nationaltrainerin Corinne Diacre vorübergehend ein Ende.

Es war Schlag auf Schlag gegangen bei Frankreichs besten Spielerinnen: Erst hatte Kapitänin Wendie Renard vor knapp zwei Wochen ihren Rücktritt bekanntgegeben, wenig später folgten ihre beiden Stellvertreterinnen Kadidiatou Diani und Marie-Antoinette Katoto. Alle drei wollten sich gegen die strengen Methoden und die fehlende Stabilität im Kader von Diacre wehren.