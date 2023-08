Ausgeschieden in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft – der deutsche Fußball hat damit zuletzt einige bittere Erfahrungen gemacht. Es eint diese Erlebnisse nicht nur, dass ein derart frühes Scheitern, ob nun bei den Männern 2018 und 2022 oder nun bei den Frauen, vorher alle Beteiligten für völlig unmöglich hielten. Jedes einzelne Aus war auch deshalb bitter, weil es völlig verdient war und nicht etwa einer Verkettung unglücklicher Umstände zugeschrieben werden kann.

Das Verletzungspech vor und während dieser WM hätten die deutschen Frauen beklagen können. Noch viel auffälliger war allerdings, dass anders als im vergangenen Jahr, als sie bei der Europameisterschaft in England mit ihrer mitreißenden Art eine Begeisterung in der Heimat auslösten, Leichtigkeit und Unbekümmertheit fehlten.

Das ließ sich nicht nur in den Tagen in Australien erkennen. Seit der EM lastet der Druck, den mit der damaligen Finalteilnahme ausgelösten Hype in der Heimat mit sehenswerten Leistungen weiter anzufeuern und das seitdem reichlich verteilten Vorschusslorbeer stets zu bestätigen, offenbar zu schwer auf Schultern und Beinen.

Schon die misslungenen Testspiele unmittelbar vor diesem Turnier gegen Sambia und Vietnam, beide wurden bei der WM durchgereicht, waren deutliche Fingerzeige, dass Deutschland momentan doch eher als Scheinriese unterwegs ist.

Dem deutschen Spiel mangelte es an Ideen

Es fehlte nicht nur an Kleinigkeiten. Dem Spiel der deutschen Frauen mangelte es an Ideen, nicht zuletzt beim 1:1 gegen Südkorea an diesem Donnerstag. Hohe Flanken auf die kopfballstarke Kapitänin Alexandra Popp zu spielen, ist als einzige Option erschreckend einfallslos. Erstaunlich viele und längst überwunden geglaubte technische Mängel bremsten den Spielfluss zudem derart massiv, dass die Spielerinnen während der WM zu keinem Zeitpunkt in den Flow der EM kamen, bei der alles scheinbar wie von selbst lief.

Mehr zum Thema 1/

Die Frage bleibt, welche Rolle neben Mannschaft und Trainerin der Deutsche Fußball-Bund spielte. Der WM-Titel der Männer 2014 war der Anfang vom Ende der deutschen Herrlichkeit. Und vielleicht spielt auch das EM-Finale der Frauen 2022 eine ähnliche Rolle. Danach wurde alles positiv gesehen, Warnsignale nicht wahrgenommen. Um erfolgreich bleiben zu können, sind aber kritische Stimmen nötig. Falls man sie denn hören möchte.