Pia Sundhage ist eine der großen Persönlichkeiten des Weltfußballs. Als Spielerin wurde die inzwischen 63-Jährige 1984 Europameisterin mit Schweden. Als Trainerin führte sie die USA zu zwei olympischen Goldmedaillen 2008 und 2012. Seit 2019 ist sie Nationaltrainerin in Brasilien und gewann im vergangenen Jahr mit der Seleção die Copa América gegen die Gastgeberinnen aus Kolumbien. An diesem Dienstag (18.00 Uhr in der ARD) treffen die Südamerikanerinnen in Nürnberg auf die deutsche Nationalmannschaft.

Frau Sundhage, in Europa sagt man, dass die EM 2022 in England den Frauenfußball noch mal auf eine neue Stufe gehoben hat. Können Sie dem aus Brasilien zustimmen?