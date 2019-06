Fußball-WM der Frauen : Deutschlands Achtelfinalgegner steht fest

Aufatmen bei den deutschen Fußballerinnen: Im Achtelfinale der WM in Frankreich trifft die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Samstag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Frauenfußball-WM, im ZDF und bei DAZN) auf Nigeria – und nicht auf Mitfavorit Brasilien. Erst spät am Donnerstagabend stand der Gegner fest, nach einer Zitterpartie, die leicht auch hätte anders ausgehen können. „Wir wissen, dass Nigeria ein starkes Team ist. Speziell im letzten Spiel gegen Frankreich haben sie gezeigt, wozu sie in der Lage sind. Wir wissen, dass da ein Brocken auf uns zukommt“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, als endlich Gewissheit herrschte.

Chile brauchte gegen Thailand einen Sieg mit drei Toren Unterschied, um Nigeria den Platz in der K.o.-Runde abzujagen. Nach einem Eigentor der thailändischen Torhüterin Waraporn Boonsing (48.) lagen die Südamerikanerinnen auch 1:0 vorn, und nach dem 2:0 von Maria Jose Urrutia (80.) wurde es noch einmal richtig spannend. Vier Minuten vor dem Ende verpasste Chile durch einen verschossenen Strafstoß von Francisca Lara, die nur die Latte traf, den Einzug in die Runde der letzten 16 Teams.

Die Vereinigten Staaten gewannen derweil ihr Spiel gegen Schweden mit 2:0 (1:0) und gehen als Gruppensieger in die Endrunde des Turniers. Lindsey Horan brachte das amerikanische Team von Trainerin Jill Ellis schon in der dritten Spielminute in Führung, ehe Jonna Andersson (50.) ein Eigentor unterlief. Damit kann die deutsche Mannschaft im Fall eines Weiterkommens frühestens im Finale auf die Titelverteidigerinnen aus den Vereinigten Staaten treffen.

Die Fußballerinnen aus Kamerun sind bei der WM in Frankreich mit einem Last-Minute-Sieg ins Achtelfinale eingezogen. Die Afrikanerinnen gewannen ihr abschließendes Spiel in der Gruppe E gegen Neuseeland 2:1 (0:0) und stehen mit drei Punkten zum zweiten Mal in Folge in der K.o.-Runde.

Als Gruppensieger zieht Europameister Niederlande durch ein 2:1 (0:0) gegen Kanada mit neun Punkten ins Achtelfinale ein. Dort wartet am Dienstag der frühere Weltmeister Japan. Die Ahornblätter bekommen es mit dem Zweiten der Gruppe F, also mit den Titelverteidigerinnen aus den Vereinigten Staaten oder Schweden zu tun. Die beiden Teams treffen am späteren Donnerstag (21.00 Uhr) aufeinander.

Die niederländische Führung in Reims durch Anouk Dekker (54.) egalisierte Kanadas Kapitänin Christine Sinclair (60.). Damit fehlen der Star-Stürmerin nur noch zwei Tore zum Weltrekord der Amerikanerin Abby Wambach (184 Tore). Zum Sieg für Oranje traf die eingewechselte Lineth Beerensteyn von Bayern München (75.). In Montpellier erzielte Kamerun die Treffer auf beiden Seiten. Zuerst brachte Ajara Nchout (57.) die Afrikanerinnen auf die Siegerstraße, dann unterlief Aurelle Awona (80.) ein Eigentor. In der Nachspielzeit rettete abermals Nchout (90.+5) die Kamerunerinnen.