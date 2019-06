Fußball-WM der Frauen : Deutschland ist schon Weltmeister – im Laufen

Am Mittwoch mussten die deutschen Fußballfrauen ein bemerkenswert hartes Training bestreiten. Es gab ein Spiel Elf gegen Elf, eine spielnahe Belastung, wie das im Deutsch der Trainingswissenschaft heutzutage heißt. Während eines Turniers wie der Fußball-WM ist das ungewöhnlich, weil der Spielplan dazu normalerweise keine Zeit lässt. In Frankreich allerdings hatten die Deutschen diesmal eine ganze Woche Pause zwischen ihrem Achtelfinale gegen Nigeria und dem Viertelfinale gegen Schweden an diesem Samstag in Rennes (18:30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Frauenfußball-WM und in der ARD).

Und so gab es eben dieses interne Trainingsspiel, Ergebnis Geheimsache, Nutzen eindeutig: Dzsenifer Marozsan, sollte sie exakt drei Wochen nach ihrem in der Partie gegen China erlittenen Zehenbruch an selber Stelle im Roazhon Park wirklich von Beginn an oder als Einwechselspielerin zum Einsatz kommen, hat die für den Formaufbau so wichtige Höchstbelastung im Training absolviert. Und für das gesamte Team gilt: Eine optimale Belastung drei Tage vor einem Wettkampf löst die Superkompensation aus, der Körper soll das Training so adaptieren, dass er noch ein bisschen leistungsfähiger ist.

So hat das deutsche Trainerteam seine Spielerinnen zumindest physisch so gut wie möglich auf das Duell vorbereiten können, während den Schwedinnen und allen anderen Konkurrentinnen diese Möglichkeit durch einen anderen Takt im Spielplan verwehrt blieb. Dank des Trackings mit GPS-Sendern, die im Nacken der Spielerinnen befestigt sind und eine auch in den WM-Spielen auffällige Beule am Trikot verursachen, steuerte Assistenztrainer Patrik Grolimund von der Seitenlinie aus die Belastung zeitgenau für jede einzelne Feldspielerin. „Es ging darum, eine spielnahe Laufbelastung zu erreichen“, sagt er. „Alexandra Popp war derart motiviert zur Sache gegangen, dass wir sie eine Viertelstunde vor Schluss auf eine weniger intensive Position zurückziehen mussten, damit sie nicht zu viel macht.“

Die Datenerfassung hat den Fußball der Frauen bei dieser WM erstmals in einer Intensität erreicht, wie sie bei den Männern schon länger üblich ist. Der Internationale Fußballverband (Fifa) gibt schon während des Spiels die Laufleistung der Teams bekannt, die deutschen Frauen erreichten den bisherigen Spitzenwert von 112 Kilometern in 90 Minuten, eine Dimension, wie bei den Männern. Und so gibt es endlich die Möglichkeit, den Fußball mit objektiven Werten zu vergleichen, frei von Vorurteilen. Die Durchschnittswerte der Frauen sind trotz der Nachteile der Konstitution tatsächlich nicht mehr so weit entfernt von denen der Männer: In Frankreich sprinteten, liefen und gingen die Teams nach Fifa-Angaben im Schnitt 102,1 Kilometer, die Männer kamen bei einer laut Fifa um fünf Minuten höheren Nettospielzeit auf 104,6 Kilometer. „Fußball ist auf höchster Stufe bei Männern wie Frauen ein multiples Sprintspiel“, sagt Grolimund, den Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg von ihrem vorherigen Job als Nationaltrainerin in dessen Heimatland Schweiz zum DFB mitgebracht hat.