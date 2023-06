Als Sechsjährige ließ sie sich vom Sommermärchen der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 mitreißen und für eine Fußballkarriere inspirieren. Nun, mit 23 Jahren, ist sie drauf und dran, selbst WM-Teilnehmerin zu werden. Stina Johannes will am Jahresende zurückblicken können in der Gewissheit, zwei Meilensteine in ihrem Leben erreicht zu haben.

Je einen in den beiden Welten, in denen sie sich seit Jahren bewegt und die keinerlei Berührungspunkte haben. In ihrem einen Kosmos, dem sportlichen, geht es darum, sich Kindheitsträume zu erfüllen: Dabei sein im Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Aus­tralien und Neuseeland und Champions League spielen mit ihrem Verein Eintracht Frankfurt. In ihrer anderen Welt, der akademischen, möchte die Mathematik-Studentin in diesem Jahr ihre Bachelor-Arbeit fertigstellen. Es wird um Kurventheorie in der Differentialgeometrie gehen.

Doch dieses Thema ruht gerade, seit einem Jahr widmet sie sich als Vollprofi den Kurven der auf ihr Tor zufliegenden Bälle. „Ich genieße es total, mehr Zeit für Training und Regeneration, aber auch für Freunde zu haben. Das ist ein Riesenunterschied im Vergleich dazu, als ich noch Vollzeit studiert habe“, sagt Johannes im Gespräch mit der F.A.S. Bevor sie im Sommer 2022 zur Eintracht kam, hat sie drei Jahre lange bei der SGS Essen in der Bundesliga gespielt, sich dort zu einer der besten Torfrauen des Landes entwickelt und zugleich an der Uni Duisburg-Essen in Präsenz studiert.

Mathematik und Intuition

Was sie an der Mathematik so schätzt? „Die schöne pure Logik. Dass es nur wahr oder falsch gibt. Alles ist strukturiert und klar.“ Aber auch „kognitiv sehr herausfordernd“, wie die gebürtige Hannoveranerin sagt. Ein Pensum, das eine Menge ­Disziplin, Klarsicht, Organisation und Einsatzbereitschaft erforderte.

Stina Johannes behält gerne die Kon­trolle – innerhalb der Linien ihres Sechzehnmeterraums und bei mathematischen Lösungswegen. Manchmal berühren sich beide Welten auf dem Platz. „Analytisches Denken kann ich auch im Sport anwenden. Mein Kopf hat großen Einfluss auf mein Torwartspiel. Ich analysiere und optimiere viel“, sagt Johannes. Futter für einen hellen Kopf zwischen den Pfosten.

„Wie schnell ist mein Auftaktsprung? Wie breit stehe ich, um den optimalen Abdruck zu ermöglichen? Bis hin zu der Frage: Wie ist meine Handhaltung? Auch die kann entscheidend sein, ob ich einen Ball noch an oder um den Pfosten lenken kann.“ Doch aller mathematischer Präzision sind in kurzen Hosen und mit Torwarthandschuhen Grenzen gesetzt. „Am Ende ist es Fußball, ist es Sport“, sagt Johannes: „Da gilt es häufig intuitiv zu handeln.“

Aktuell handelt sie sich im DFB-Trainingscamp in Herzogenaurach reichlich Schüsse und Kopfbälle auf ihr Tor ein. „Ich bin immer noch stolz und freue mich auf jedes Training mit Deutschlands besten Spielerinnen. Von der Genauigkeit und Schusshärte kommt da einiges auf mein Tor geflogen“, sagt Johannes. Sie hat alle U-Auswahlteams durchlaufen, wurde U-17-Europameisterin 2017, hat indes aber noch kein A-Länderspiel absolviert.

Dass es an diesem Samstagabend (18.15, live im ZDF) auf dem Bieberer Berg in Offenbach gegen Vietnam dazu kommen könnte, „würde mich sehr erstaunen“, sagt die 1,77 Meter große Athletin. Die Rollen sind klar verteilt vor den noch ausstehenden zwei letzten Testspielen vor Abreise nach Ozeanien: Merle Frohms (VfL Wolfsburg) und Ann-Kathrin Berger (Chelsea) gehen als Nummer eins und zwei ins Turnier, Johannes wetteifert mit der erst 18 Jahre alten Ena Mahmutovic vom MSV Duisburg um den dritten Torhüterinnenplatz beim Championat.

Vorne mit dabei

Besondere Stärken hat Johannes in Eins-gegen-eins-Situationen. Mit ihrer Reaktionsschnelligkeit, Sprungkraft und ihrem Timing bringt sie bei der Eintracht die Teamkolleginnen im Training regelmäßig zur Verzweiflung. „Stina hat mega viel Potential und ist nach einer herausragenden Saison für uns auf dem Weg zu höchstem Niveau. Sie bringt eine tolle Einstellung und eine große Motivation mit – sie möchte am liebsten den ganzen Tag trainieren“, sagt SGE-Trainer Niko Arnautis.

In der deutschen Torhüterinnenriege, die einmal Merle Frohms – die auch ihre Vorgängerin im Eintracht-Tor ist – beerben könnte, ist sie vorne mit dabei. Auch wenn sie selbst über eine mögliche Kronprinzessinnen-Rolle nicht sprechen möchte, könnte ihre Stunde eines Tages schlagen: Frohms ist fünf Jahre älter, Berger schon 32 Jahre alt.

Hörbarer zu werden und auch verbal mehr Einfluss auf ihre Vorderleute und das Spiel nehmen, das hatte Johannes sich vorgenommen vor ihrer ersten Eintracht-Saison. „Laut sein, wenn nötig, Ruhe und Sicherheit ausstrahlen – darin kann man sich immer verbessern. In der Rückrunde bei der Eintracht bin ich da einen Schritt weiter gekommen“, sagt sie. Wenn ihr noch etwas im Wege steht, dann ihre Neigung zum Perfektionismus, der mitunter auf Kosten von Leichtigkeit geht – und eine gewisse Verletzungsanfälligkeit.

Mehr zum Thema 1/

In ihrer Karriere musste sie schon einen Schien- und Wadenbeinbruch (2018) verkraften und plagte sich mit langwierigen Rückenproblemen herum. Diese verhinderten, dass Johannes sich bei ihrem vor den Frankfurter Dienstbeginn geschobenes dreimonatiges Auslandsabenteuer in der japanischen Liga in Szene setzen konnte.

Und auch die Saisonvorbereitung sowie die misslungene Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase verpasste sie. Seitdem sei sie aber komplett beschwerdefrei und habe keine einzige Trainingseinheit verpasst, betont Johannes. Beste Voraussetzungen also für weitere Fortschritte in beiden Welten, die der Fußbälle und die der Zahlen.