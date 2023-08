Die deutschen Spielerinnen haben es sich zum Ziel gesetzt, bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft das Finale zu erreichen und zu gewinnen. Nun müssen sie aber bereits zum Abschluss der Vorrunde eine Partie mit Finalcharakter überstehen. Gegen Südkorea an diesem Donnerstag (12.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM der Frauen und im ZDF) in Brisbane ist ein Erfolg Pflicht. Durch die 1:2-Niederlage gegen Kolumbien haben sich die Spielerinnen von Martina Voss-Tecklenburg um eine bessere Ausgangsposition gebracht.

Marc Heinrich Sportredakteur.



Nur bei einem Sieg haben sie das Weiterkommen ins Achtelfinale in der eigenen Hand. Anderenfalls droht ihnen das gleiche Schicksal wie den Männern des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die sowohl 2022 in Qatar als auch 2018 in Russland nach der Vorrunde ausschieden. Der dritte Gruppengegner vor fünf Jahren in Kasan hieß dabei übrigens ebenfalls Südkorea.