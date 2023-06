Aktualisiert am

Der DFB will nach dem Beinahe-Coup bei der EM die öffentliche Wahrnehmung seines Frauen-Teams weiter steigern. Für die WM werden hohe Ziele genannt. Beim Probelauf gegen Vietnam gibt es aber Probleme.

Am Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) lagen wenige Schritte zwischen Vergangenheit und Zukunft. Im ersten Stock des schmucken Areals am Rand des Frankfurter Stadtwalds trafen sich die Siegerinnen von gestern, um bei Fruchtsaftschorle, Weißwein und Fingerfood Rückschau zu halten auf einen Triumph, der ihnen 2003 geglückt war und der sie, wie sie unisono sagten, für immer miteinander verbindet.

Die Busse, die sie nach ihrer Wiedersehensfeier bestiegen, um als VIP-Gäste zum Länderspiel ihrer ambitionierten Nachfolgerinnen gegen Vietnam chauffiert zu werden, parkten in Sichtweite einer Plakatwand, auf der der DFB in der vergangenen Woche das erste Großposter tapezieren ließ, das zu einer PR-Kampagne zählt, die bundesweit an 600 publikumsträchtigen Plätzen für Aufmerksamkeit sorgen soll.