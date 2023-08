Plötzlich musste es schnell gehen. Einige Mitglieder der Delegation des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatten den Raum noch nicht verlassen, da begannen schon die Abbauarbeiten auf der Bühne, wurden Werbeartikel der Sponsoren eingesammelt und Plakate mit Fotos der Spielerinnen verpackt. In den vergangenen drei Wochen hatte der Verband auf dem Gelände der Pferderennbahn in Wyong regelmäßig um die Mittagszeit zur Lage der Dinge bei dieser Weltmeisterschaft Stellung bezogen.

Marc Heinrich Sportredakteur.



Wobei wechselweise die gute Stimmung im Team und die Notwendigkeit, aus Missgeschicken schnell zu lernen betont oder die Besonderheiten der australischen Sightseeing-Möglichkeiten hervorgehoben wurden, die den Streichelkontakt zu Kängurus oder Koalas möglich machten. Am Samstag traten Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter Nationalmannschaften, ein letztes Mal in dem weißen Zelt am Rande des „Race Clubs“ auf. Beide stehen durch das unerwartete Ausscheiden in der Vorrunde unter Druck. Ihr Rechtfertigungsdrang war dementsprechend ausgeprägt.