WM-Achtelfinale der DFB-Frauen : Deutschland gewinnt im Videospiel

Es wurde auch Fußball gespielt im Achtelfinale der Fußball-WM der Frauen zwischen Deutschland und Nigeria in Grenoble. Und dabei gewann das deutsche Team verdient nach der besten Leistung im bisherigen Verlauf des Turniers in Frankreich dank Toren von Alexandra Popp (20. Minute), Sara Däbritz (27.) per Elfmeter und Lea Schüller (82.) verdient mit 3:0. Im Viertelfinale trifft Deutschland nun am kommenden Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Frauenfußball-WM, in der ARD und bei DAZN) in Rennes auf den Sieger der Begegnung zwischen Schweden und Kanada, die sich am Montag (21.00 Uhr) aufeinandertreffen. „Wir haben wirklich ein gutes Spiel abgeliefert“, sagte Alexandra Popp im ZDF. „Wir waren souverän. Ich bin glücklich.“

Frauenfussball-WM 2019 Liveticker

Den 18.000 Zuschauern im malerisch vor Alpengipfeln liegenden Stade des Alpes wird aber vermutlich vor allem eine abermalige Häufung von fünf Videoassistenten-Eingriffen vor allem in der ersten Halbzeit in Erinnerung bleiben, die einer an sich ansehnlichen Begegnung immer wieder den Spielfluss raubten und Unterbrechungen erzwangen, die vor allem die Zuschauer im Stadion immer aufs Neue im Ungewissen beließen. Die deutsche Elf durfte sich freilich nicht beschweren nach dem Sieg im Videospiel: In den entscheidenden Situationen entschieden die Unparteiischen zu ihren Gunsten.

Besonders für Nigeria war die Vorbereitung auf das Achtelfinale alles andere als optimal: Die Afrikanerinnen mussten von Montag bis Donnerstag in Rennes warten, ob sie den letzten jener Plätze in der K.o.-Phase bekommen, die für die vier besten Gruppendritten reserviert waren. Vor dem Spiel hatte Trainer Thomas Dennerby noch betont, dass die ungewöhnliche Vorbereitung keinen Einfluss auf sein Team habe. „Es war ein tolles Gefühl, am Donnerstagabend noch ins Achtelfinale zu rutschen. Das wiegt alles andere auf“, sagte der Schwede. Dennerby musste auch noch auf seine für den FC Barcelona spielende Torjägerin Asisat Oshoala wegen Muskelbeschwerden verzichten.

Das deutsche Team musste hingegen nur mit dem ungewohnten Umstand zurechtkommen, dass der Gegner erst 43 Stunden vor Anpfiff feststand. In der Startformation änderte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihr Team überraschenderweise gegenüber dem letzten Vorrundenspiel gegen Südafrika nur auf einer Position: Für die junge Klara Bühl kam die robustere Lea Schüller ins Team und spielte in einer 4-4-2-Grundformation als zweite Spitze neben Alexandra Popp, die in ihrem 100. Länderspiel ihr Team als Spielführerin aufs Feld führte.

Vor diesen beiden Stürmerinnen hatte Nigerias Trainer vor dem Spiel nicht sonderlich viel Angst zum Ausdruck gebracht. „Deutschland hat nicht mehr die Stürmerinnen wie einst, als Birgit Prinz noch dabei war“, sagte Dennerby, der in jenen Jahren als schwedischer Nationaltrainer unliebsame Erfahrungen mit der deutschen Rekordtorschützin gesammelt hat, die derzeit als Teampsychologin arbeitet.

Popp lehrte Dennerby schnell eines Besseren: Nach einem Eckball von Lina Magull köpfte die Wolfsburger Mittelstürmerin ein (20. Minute) – das Tor wurde trotz einer Intervention des Videoassistenten anerkannt. Die Abseitsstellung von Svenja Huth wurde von der japanischen Schiedsrichterin Yoshimi Yamashita nach fast dreiminütigem Austausch mit dem Videoassistenten und dem Blick auf den Bildschirm zugunsten des deutschen Teams als passiv ausgelegt. Eine strittige Entscheidung. „Die Schiedsrichterin hat so entschieden, wie wir uns das gewünscht haben“, sagte Voss-Tecklenburg nach dem Spiel im ZDF.