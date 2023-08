Aktualisiert am

So früh gescheitert wie noch nie – auch die Frauen reihen sich ein in die Serie der Misserfolge des DFB. Der Verband scheint aus alten Fehlern nicht zu lernen.

Mittlerweile hat Joti Chatzialexiou Routine entwickelt, schlechte Nachrichten zu kommentieren. Nach einer kurzen Nacht, in der mancher aus der Delegation im Frust über die Ereignisse an der Hotelbar versackt war, während die meisten Spielerinnen enttäuscht und mit rotgeweinten Augen das Alleinsein auf ihren Zimmern vorgezogen hatten, skizzierte der Sportliche Leiter Nationalmannschaften in der Wintersonne von Brisbane ein trübes Bild vom gegenwärtigen Zustand des deutschen Fußballs.

Mit dem frühen Ausscheiden der Frauen bei dieser Weltmeisterschaft ist der nächste Versuch gescheitert, mit einer Auswahl des größten Sportfachverbands der Welt auf internationalem Niveau aufzutrumpfen. Das momentane Erscheinungsbild, das die intern hoch gehandelten, dann jedoch tief fallenden Elite-Teams der Frauen und Männer ab­geben, fasste Chatzialexiou dabei in einem kurzen Satz zusammen, der nicht zuletzt auch ein Eingeständnis des eigenen Scheiterns war: „Das ist ein gebrauchter Sommer.“