Der Urlaub war nötig. Nach vierzig Spielen, in denen ihr und den Kolleginnen des VfL Wolfsburg vieles mit Souveränität glückte. Doch als am Ende in Liga und Champions League endgültig abgerechnet wurde, das Glück nicht zur Seite stand, war auch Alexandra Popp einfach nur froh, ein paar Tage abzuschalten und alles, was mit Fußball zu tun hat, aus dem Kopf zu bekommen.

Der verpassten Krönung im Finale der Champions League und der vom FC Bayern entrissenen Meisterschaft stand in einer „Saison mit schwierigem Ausgang“ der Gewinn des DFB-Pokals gegenüber – was die Niedersächsinnen und ihre Anführerin, die es eigentlich gewohnt sind, zusammen im großen Stil Pokale abzuräumen, nur bedingt zufriedenstellte. Doch inzwischen trauert Popp den vergebenen Chancen, die sie Tränen hatte vergießen lassen, nicht mehr nach. Der Blick geht voraus: Mit dem Nationalteam stehen neue Herausforderungen bevor.

Wobei die 32-Jährige direkt zu erkennen gab, dass sie sich mit der Gruppe, die auf das Kommando von Martina Voss-Tecklenburg hört, Großes vorgenommen hat. In Herzogenaurach, auf dem Gelände des DFB-Sponsors, bezog das Frauen-Nationalteam Quartier, um sich auf die Weltmeisterschaften vorzubereiten, die am 20. Juli in Australien und Neuseeland beginnen. Für Popp ist klar, um was es in Ozeanien geht.

„Wir möchten den Titel holen“

Die Zeit sei reif, nach 2003 und 2007, das Championat um den Worldcup mal wieder als Siegerinnen zu beenden und den dritten Stern fürs DFB-Trikot zu erobern: „Wir möchten den Titel holen“, kündigte die Kapitänin an, die persönlich auf Monate zurückblickt, in denen es ihr gelang, trotz vielfältiger Verpflichtungen außerhalb der Stadien beständig auf höchstem Niveau Leistung abzuliefern; mit 16 Treffern sicherte sie sich die Auszeichnung der Bundesliga-„Torschützenkönigin“.

Popps Auftritt bei der Europameisterschaft vor rund zwölf Monaten in England haben ihre Karriere, in der manche Beobachter meinten, dass wegen zahlreicher Verletzungen der Zenit ihrer Schaffenskraft überschritten sei, frischen Schwung verliehen. Durch sechs Treffer, mit Kraft, Finesse oder Köpfchen erzielt, lieferte sie einen maßgeblichen Beitrag zum Einzug ins Endspiel – bei dem sie dann durch eine Muskelblessur angeschlagen nicht mitwirken konnte und an der Seitenlinie tatenlos mitansehen musste, wie der Traum vom Triumph im Wembley Stadion platzte.

Im Moment der Enttäuschung dachte sie daran, ihre Karriere im schwarz-rot-goldenen Trikot zu beenden, ehe ihr Ehrgeiz auch von Voss-Tecklenburg geweckt wurde. „Wir zwei haben es im Verein geschafft, einen Titel zu holen. Aber bislang nicht mit dem Nationalteam – das machen wir noch zusammen“, fand die Bundestrainerin Worte, wie sie der F.A.Z. erzählte, die auf Widerhall stießen. Nun ist es so weit, dass sie die Grundlagen legen, um ihr Sommer-Abenteuer „Down Under“ zum glänzenden Abschluss bringen zu können.

„Wir haben schon gesehen, dass es gut zur Sache gehen wird. Das hatten wir aber vor allen Turnieren und ist völlig normal. Jede möchte in den Flieger nach Australien. Und wenn es dann heißer hergeht, macht es auch viel mehr Spaß“, schilderte Popp erste Eindrücke nach dem Bezug des „Home Ground“ im Fränkischen, wie die Beteiligten ihr Camp nennen, das sie als Wohlfühloase in Erinnerung haben, in der durch geschickte Moderation der Bundestrainerin vor einem Jahr ein Teamgeist entstand, der zur Höchstform antrieb.

„Mit der Europameisterschaft haben wir etwas entfacht“, sagte Popp und meinte damit die gewachsene Sichtbarkeit: Mittlerweile kommen Tausende zu Liga-Partien, TV-Sender übertragen live zur Primetime und zuletzt verging kein Monat, in der sie persönlich nicht eine Einladung zu einem Interview, in eine Fernsehtalkshow oder einen Werbevertrag offeriert bekam.

„Wir haben den Druck“, machte Popp deutlich und nannte die Frage, ob sie und ihre Mitstreiterinnen womöglich gar Flicks Ensemble den Rang ablaufen könnten, „dämlich“. Sie hofft vielmehr, „dass die Männer aus ihrem kleinen Tief rauskommen, und wir zusammen zu einer Fußballmacht werden“. Die neue Wahrnehmung bringe jedenfalls gestiegene Erwartungen mit sich: „Wir müssen es jetzt bestätigen, auch wenn die WM noch mal eine ganz andere Hausnummer wird.“

Gegen die Auswahl Vietnams kommt es an diesem Samstag in Offenbach (18.15 Uhr, ZDF) zur ersten Generalprobe. „Wichtig ist, dass wir als Mannschaft unser authentisches Gesicht zeigen und einen leidenschaftlichen, guten Fußball spielen“, sagte Popp, bevor am Freitag die erst nachträglich vom Verein freigestellten fünf Münchnerinnen Lina Magull, Klara Bühl, Lea Schüller, Carolin Simon und Sydney Lohmann sowie Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea eintrafen. In Anbetracht der personellen Möglichkeiten, wertete Popp, sei ihr jeden­falls vor nichts und niemandem bange: „Wenn wir als Team komplett sind, geht die Post ab.“