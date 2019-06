1:0 gegen China : Deutscher Auftaktsieg bei WM dank Gwinn

Die DFB-Auswahl startet erfolgreich in die Frauenfußball-WM. Doch beim 1:0-Sieg über China haben die Deutschen einige Probleme – vor allem in der Abwehr. Erst ein Gewaltschuss bewahrt sie vor einem Fehlstart.

Martina Voss-Tecklenburg blickte erleichtert nach oben und schickte ein kleines Stoßgebet los, als der Schlusspfiff ertönte. Die Erleichterung war der Bundestrainerin deutlich anzusehen, denn das Ergebnis stimmte. Die Leistung aber lässt Fragen offen: Das deutsche Fußball-Nationalteam der Frauen ist mit einem 1:0-Arbeitssieg über China in die Weltmeisterschaft in Frankreich gestartet. Vor gut 15.000 Zuschauern im Roazhon Park in Rennes bewahrte Giulia Gwinn (66.) das deutsche Team vor einem Fehlstart ins Turnier. „Das war harte Arbeit. Wir haben gut angefangen, aber das Tor nicht gemacht, das war schade“, sagte die Bundestrainerin in der ARD. „Aber am Ende haben wir uns mit dem verdammten Tor doch noch belohnt.“

Martina Voss-Tecklenburg ließ ihr Team in einer gegenüber dem 2:0-Testspielsieg über Chile veränderten Grundaufstellung antreten: Melanie Leupolz ließ sich im Spielaufbau in die Abwehrreihe zurückfallen und füllte diese Rolle als beste deutsche Feldspielerin aus. Zudem baute Voss-Tecklenburg auf ein etwas defensiver ausgerichtetes Personal: Die in Regensburg noch als offensivfreudige Rechtsverteidigerin aufgebotene Giulia Gwinn rückte auf die linke offensive Außenbahn, Kathrin Hendrich sollte dafür der rechten Abwehrseite etwas mehr Stabilität verleihen gegen die schnellen chinesischen Angreiferinnen.

Der chinesische Trainer Xiuang Jia verzichtete derweil überraschend auf seinen einzigen, im Ausland spielenden Star: Wang Shuang, im Ligaalltag gar im WM-Gastgeberland Frankreich für Paris Saint-Germain am Ball und vor einer Woche bei der 1:2-Niederlage im letzten Testspiel gegen Frankreich noch als einzige Torschützin der Chinesinnen erfolgreich, musste zunächst von der Bank aus zuschauen.

Damit war die Richtung vorgegeben: China, gegen das Deutschland beim zuvor letzten Aufeinandertreffen während der Olympischen Spiele 2016 nach einem ähnlich mühsamen Auftritt gleichfalls mit 1:0 gewonnen hatte, erwartete die deutsche Elf aus einer tief und kompakt agierenden Verteidigung heraus und lauerte auf Konter. Wie von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg angekündigt agierten die Asiatinnen dabei sehr diszipliniert. Zudem brachten die Chinesinnen teils grenzwertige Härte ins Spiel: Bereits nach zwölf Minuten sah die chinesische Angreiferin Wang Shanshan Gelb nach einem Foul an Dzsenifer Marozsan.

Die Deutschen ließen sich davon zunächst freilich nicht beeindrucken: Sie spielten sich mit hohem Tempo bereits in den ersten Minuten gute Torchancen heraus. Eine Flanke von Popp konnte die chinesischen Torhüterin Peng Shimeng gerade so vor der einschussbereiten Huth am Ball. Kurze Zeit später rauschte der Ball nach einem Distanzschuss von Sara Däbritz denkbar knapp am rechten Pfosten vorbei. Das befreiende Tor wollte aber nicht fallen.

Für einen ersten Schreckmoment sorgte nach 13 Minuten Sara Däbritz, als sie mit einem fatalen Fehlpass im Spielaufbau die erste chinesische Torchance ermöglichte: Die schnelle, aber am Ball unsichere Innenverteidigerin rettete ihr Team, nachdem sie in den eigenen Torraum zurückgeeilt war, immerhin selbst, als sie den Schuss der chinesischen Mittelstürmerin Li Yang zur Ecke abwehrte. Carolin Simon hatte anschließend Pech, weil der Ball nach einem überlegten Schlenzer am Tordreieck landete statt im Netz. Das anfangs flüssige, immer wieder von Aufbauspielerin Leupolz und Spielmacherin Marozsan eingeleitete Kurzpassspiel geriet immer mehr ins Stocken.

Gerade Marozsan, die nach ihren Weltklasseleistungen bei Olympique Lyon als klare Anführerin des Teams gilt, tauchte mehr und mehr ab. Vorbei war es mit dem vor dem Spiel von Marozsan angekündigten Bestreben, „den Gegner durch geduldiges Kombinationsspiel auseinanderzuziehen und Lücken zu öffnen“. Kurz vor dem Pausenpfiff leistete sich Doorsoun zudem einen weiteren fatalen Fehlpass: Nach einem Pfostenschuss von Li Yang musste Almuth Schult Kopf und Kragen riskieren, um im Nachschuss den Rückstand zu verhindern. Schult bekamn dabei einen Tritt gegen die linke Schulter. Die rechte, durch eine Verletzung vorbelastete Schulter blieb verschont. Die deutsche Auswahl konnte froh sein, mit einem torlosen Unentschieden in die Pause zu gehen.

Zur Pause wurde von den Deutschen dennoch eine Rekordmarke unterboten: Die 17 Jahre, fünf Monate und 20 Tage alte Lena Oberdorf kam für die angeschlagene Carolin Simon ins Spiel und wurde somit zur jüngsten deutschen WM-Spielerin der Fußballgeschichte: Bislang hielt Rekordnationalspielerin Birgit Prinz die Bestmarke, sie war bei ihrem WM-Debüt im Jahr 1995 knapp zwei Monate älter war.

Die deutsche Elf tat sich auch derart verjüngt weiter schwer: Eine gewisse Verunsicherung hemmte zudem die Angriffsbemühungen. Und so musste ein Standard die Erlösung bescheren: Nach einem abgewehrten Eckball von Marozsan nahm sich Giulia Gwinn aus 17 Metern ein Herz und schoss den Ball volley unhaltbar für die chinesische Schlussfrau Peng ein. (66.). „Es ist natürlich schön, zum Auftakt der WM so ein Tor zu schießen. Das gibt Selbstvertrauen. Aber wichtig ist vor allem, dass wir mit drei Punkten gestartet sind“, sagte Gwinn in der ARD: „Wir hatten Höhen und Tiefen in unserem Spiel, wir haben viel auf die Socken bekommen. Aber was zählt, sind die drei Punkte.“

Auch nach dem Tor wurde Deutschland nicht souveräner: Die Auswahl schafften es nicht, die Chinesinnen vom eigenen Tor wegzuhalten. Große Torgefahr entwickelten die Asiatinnen aber auch nicht mehr. Mit dem Sieg hat Deutschland bereits mehr als die Grundlage fürs Weiterkommen gelegt: In den sechs Vierergruppen kommen schließlich auch die vier besten Gruppendritten weiter, um ein Achtelfinale mit 16 Teams zu ermöglichen. Dafür könnten drei Punkte nach den Erfahrungen früherer Turniere schon reichen. Besser für das gegen China noch so wacklige Selbstvertrauen des deutschen Teams wären freilich stärkere und erfolgreiche Auftritte gegen Spanien am Mittwoch und Südafrika am übernächsten Montag (jeweils 18 Uhr).

