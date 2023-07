Aktualisiert am

Es dauerte dann doch, bis sich vereinzelt die Anspannung verflüchtigte. Martina Voss-Tecklenburg stand in dem Trubel, der sich um sie herum nach dem Schlusspfiff entwickelte, zunächst mit einer Miene am Spielfeldrand, die nicht verriet, wie günstig es soeben für sie alle verlaufen war. Erst als sie reihum ihre Siegerinnen abschritt, um jeder einzelnen für den Beitrag zum Auftaktsieg bei dieser Weltmeisterschaft zu danken, wurde die Bundestrainerin von einem sichtbaren Gefühl des Glücks erfasst: Mehr als einmal huschte ihr ein breites Grinsen übers Gesicht.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Die Elf des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) startete mit einem 6:0 gegen Marokko in das Turnier in Australien, bei dem bis zum 20. August der neue Champion gesucht wird. Martina Voss-Tecklenburg und ihr Team möchten den Titel gerne zum dritten Mal für den DFB gewinnen. Dass sie das Zeug dazu haben, ließ sich am Montag aus ihrer Debütpartie nicht als gesicherte Quintessenz ableiten, dafür schlichen sich ein paar Fehler zu viel ins System ein, die ein Konkurrent von besserem Format zweifellos genutzt hätte.