Aktualisiert am

Erstmals scheiden die DFB-Frauen bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde aus. Nach dem überraschend frühen Scheitern will sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg „der Verantwortung stellen“.

Es war ein Gefühl der Leere, so beschrieben es die Deutschen, das ihnen auf die Schnelle die Sprache verschlug. Sodass sie zwar Worte der Enttäuschung fanden, das Unerklärliche aber nur ansatzweise schlüssig einzuordnen verstanden. Das 1:1 gegen Südkorea bei der Fußball-Weltmeisterschaft ließ sie ein Etappenziel verpassen, das sie als Minimum erreichen wollten, um sich danach Großes vornehmen zu können. Der selbst ernannte Mitfavorit wurde aber von Südkorea, einem weiteren Entwicklungsland in Sachen Fußball der Frauen, kleingehalten und schied nach der Vorrunde aus.

In den Katakomben im Brisbane Stadium, in dem 38.945 Zuschauer zuvor eine denkwürdige Partie gesehen hatten, verharrten die deutschen Nationalspielerinnen fassungslos im Gang vor ihrer Umkleidekabine, so als wollten sie den Abschied aus dem Turnier, der mit dem Abpfiff um 22.13 Uhr Ortszeit unabänderlich feststand, hinauszögern.