Es war frisch geworden, der Nieselregen hatte ihre Trikots durchnässt und Australien zeigte sich den Besuchern von seiner ungemütlichen Winter-Seite. Doch den Fußballgästen aus Deutschland gefiel es. Das Team um Alexandra Popp kehrte, kurz bevor das Flutlicht im Rectangular Stadium gedimmt wurde, noch einmal auf den Rasen zurück, um ein Gruppenfoto zur Erinnerung aufzunehmen.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Manche Akteurin, wie Torhüterin Merle Frohms, spannte mit erhobenem Arm den Bizeps an – ein letztes demonstratives Muskelspiel zum Abschluss eines aus ihrer Sicht rundum gelungenen Abends, bei dem sie eine sportliche Stärke demonstriert hatten, die ihnen zum einen selbst die Gewissheit gab, gut aufgestellt zu sein, und darüber hinaus die Konkurrenz ordentlich beeindruckt haben dürfte.

Geht es nach den Deutschen, kommen sie schon bald wieder nach Melbourne. Dafür müssen sie in der Vorrundengruppe H den ersten Platz belegen, dann findet für sie das Achtelfinale der Weltmeisterschaften abermals im Sportpark der Fünf-Millionen-Einwohner-Metropole statt. Die Aussicht auf eine Rückkehr ist durch den erfolgreichen Verlauf des Debüts gestiegen. Mehr noch: Durch das 6:0 gegen Marokko versicherten sie sich selbst eine Klasse, von der sie zuletzt zwar immer wieder gesprochen hatten, aber den Ankündigungen nur selten Taten folgen ließen. „Es hat super funktioniert“, urteilte Merle Frohms, die zwischenzeitlich so wenig durch die Angreiferinnen der Nordafrikanerinnen zu fürchten hatte, dass sie Sprints vor dem eigenen Strafraum absolvierte, um sich zu beschäftigen. „Alle bei uns waren heute zu hundert Prozent da“, sagte sie und unterstrich explizit den „Willen, das eigene Tor zu verteidigen“.

Dem weiteren Verlauf der Veranstaltung, bei der es am Sonntag in Sydney zum Aufeinandertreffen mit Kolumbien (11.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM der Frauen und in der ARD) kommt, könnten sie nun mit einem „guten Gefühl“ entgegenblicken. 2019, bei ihrer ersten WM-Teilnahme in Frankreich war Merle Frohms, das hatte sie in den vergangenen Tagen betont, damit zufrieden, als Bundesliga-Anfängerin überhaupt von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominiert worden zu sein. Diesmal sei ihr Anspruch als Nachfolgerin von Almuth Schult und deutsche Nummer eins ein ganz anderer: „Dabeisein ist nicht mehr alles“.

Ein kleiner Moment Stolz

Das Turnier in Ozeanien sei für sie und ihre Kolleginnen eine „Riesenmöglichkeit“, weiter an Renommee hinzuzugewinnen. Grundsätzlich sei sie ein „Mensch, der wenig Emotionen zulässt“, sagte Merle Frohms, doch am Montag habe sie bereits beim Ertönen der Nationalhymne einen „kleinen Moment Stolz“ auf sich verspürt. Zum Wohlbehagen trug danach bei, wie ihre Vorderleute konsequent nach Mitteln und Wegen suchten, wie sich die auf eine massierte Deckung setzenden Marokkanerinnen am besten aus der Reserve locken lassen.

Einmal mehr ging Alexandra Popp als Kapitänin dabei mit Spürsinn und Schöpferkraft vorneweg. Die beiden Tore der 32-Jährigen vor der Pause (11., 39. Minute), zuerst mit Wucht und dann artistischer Finesse per Kopf erzielt, vermittelten dem Team die Sicherheit, dass es trotz einiger verletzungsbedingter Umstellungen in der Startformation an Power nicht mangeln würde. Sie sei „sehr froh“, sagte Merle Frohms, die seit der vergangenen Saison auch beim VfL Wolfsburg mit der Stürmerin gemeinsame Sache macht, dass „ich nicht gegen Poppi spielen muss“.

Die vor Courage strotzende Stürmerin sei eine „brutale Macht“ im Angriff und „einfach eiskalt“. Alexandra Popp hob in ihrer Bewertung die Atmosphäre hervor, die ein Erlebnis gewesen sei: „Erstes Spiel, so eine Stimmung, so ein Stadion, das ist eine WM.“ Sie habe sich „mega“ über die Begeisterungsfähigkeit der rund 27.000 in der nahezu ausverkaufte Arena gefreut: „Man wird getragen und gepusht von den Menschen. So macht Fußballspielen Spaß.“

„Das war heute eine ordentliche Leistung“

Martina Voss-Tecklenburg, die schon 2009 und 2010 als Coach beim FCR Duisburg die Teenagerin Alexandra Popp bei ihren ersten Schritten im Spitzensport anleitete, nannte die vertraute Weggefährtin „eine Spielführerin, die man sich besser nicht wünschen kann“. Nicht nur ihre Abschlussstärke zeichne sei aus. „Sie ist die Erste, die Dinge anspricht und Verantwortung übernimmt“, lobte Voss-Tecklenburg die aktuelle Bundesliga-Torschützenkönigin. Zu ihren beiden Volltreffern müsse „man ja eh nichts mehr zu sagen“, meinte die 55-Jährige, „das ist ihre Qualität, im Training hat sie noch nicht so viel getroffen, schön, dass sie es jetzt geschafft und sich belohnt hat. Diese Wucht im Sechzehner – das löst natürlich auch was bei den nächsten Gegnern aus.“

Mehr zum Thema 1/

In Anbetracht der „Widerständen, die im Vorfeld da waren“, überwiege bei ihr „Erleichterung“, sagte die Bundestrainerin: „Die anderen sollen bewerten, was so ein Sieg für Signale aussendet.“ Im deutschen Lage seien sie mit sich fürs erste zufrieden, „nicht mehr und nicht weniger. Wir können das Spiel in alle Richtungen einordnen“. Das tat auch Svenja Huth, die auf dem Platz als Aushilfs-Rechtsverteidigerin überzeugte und daneben durch ihr rhetorisches Geschick längst in die Rolle der Wortführerin hineingewachsen ist: „Das war heute eine ordentliche Leistung“, bilanzierte sie so kurz und knapp wie treffend, „aber wir wissen, dass wir uns im zweiten Spiel dafür nichts kaufen können.“