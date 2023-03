Aktualisiert am

Nach dem Ärger um „One Love“ kehren die Männer zu Schwarz-Rot-Gold zurück. Alexandra Popp dagegen trägt die Regenbogenfarben als Binde am Arm. Aber warum macht die Kapitänin das nur bei Testspielen?

Mit Regenbogen-Binde in der Nationalmannschaft: Alexandra Popp Bild: Picture Alliance

Noch eine Lobeshymne für sie? Unbedingt. In den vergangenen Monaten ist Alexandra Popp völlig zu Recht zwischen Fußballplatz sowie diversen Talkshows, Preisverleihungen und PR-Terminen gependelt. Deutschlands prominenteste Fußballerin geht mutig voran. Im Kampf um Tore, Gleichberechtigung, Titel und bessere Strukturen für ihre Sportart. „Zum Teil eine Katastrophe“ nannte „Poppi“ vor Kurzem die Rahmenbedingungen der Frauenfußball-Bundesliga. So etwas laut und deutlich zu sagen, trauen sich nur wenige. Aber da geht noch viel mehr.

Als Stammspielerin und als Vorbild: Wenn Alexandra Popp die deutsche Nationalmannschaft anführt, will sie weiterhin die Regenbogenkapitänsbinde tragen. Am (zur „One-Love-Binde“ umgestalteten) Symbol für Diversität und gegen Diskriminierungen hatte sich die Männerauswahl des Deutschen Fußball-Bundes bei der WM in Qatar im vergangenen Jahr gründlich verhoben.