Fußball-EM der Frauen : Ein Spiel mit vielen Unbekannten

Bitte recht freundlich! Auf Kommando knipsten die Spielerinnen, wie von den Fotografen gewünscht, ihr Lächeln an. Der Terminplan vor der Europameisterschaft ist eng getaktet, so dass auch im Lager des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) improvisiert werden muss. Das offizielle Mannschaftsfoto, das der Europäische Fußballverband (UEFA) benötigt, um damit die letzten Vorbereitungen der Veranstaltung in England zu bebildern, hat nichts mit dem endgültigen Kader zu tun, mit dem Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei dem für die Deutschen in London beginnenden Turnier zu reüssieren gedenkt.

Aktuell bereitet sie ihr Team in einem Camp auf dem Gelände des Sponsors in Herzogenaurauch vor. Von den 28 Spielerinnen, die dafür eingeladen wurden, werden bis zum 26. Juni sukzessive fünf gestrichen. Den Wunsch der Deutschen, aufgrund der Pandemie das Aufgebot erweitern zu dürfen, um auf Corona-Infektionen reagieren zu können, lehnte die UEFA ab; mehr als 23 Auserwählte dürfen die Reise auf die Insel nicht antreten.

Wie schnell und unkalkulierbar das Virus zuschlägt, bekam als bislang letzte aus dem Kreis von Voss-Tecklenburgs Kandidatinnen Alexandra Popp zu spüren. Bei der Wolfsburger Stürmerin fiel als einzige der Test positiv aus. Die Spielführerin muss sich bis auf weiteres vom Rest der Truppe isolieren. Popp kann davon ausgehen, dass sie dessen ungeachtet bei der EM dabei sein wird, sollte sie ohne Komplikationen genesen.

Interner Konkurrenzkampf

Auf ihre Erfahrung können die Deutschen, die ehedem nicht nur wegen acht gewonnener EM-Titel als das Maß aller Dinge galten und seit geraumer Zeit den direkten Kontakt zur Weltspitze eingebüßt haben, kaum verzichten. Voss-Tecklenburg nutzt den Aufenthalt in Franken, um den internen Konkurrenzkampf zu schüren – und damit ihr Ensemble widerstandsfähig zu machen. Bei der Auslosung der EM-Vorrunde haben die Deutschen eine schwere Gruppe erwischt. Gegner sind Dänemark, Spanien und Finnland; nur die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich fürs Viertelfinale.

„Ich traue der Mannschaft viel zu. Das Ziel ist, dass wir ganz weit kommen“, sagte die Bundestrainerin, die nach eigenem Empfinden den Druck nicht als belastend empfindet, nach dem ernüchternden Abschneiden bei der WM 2019 in Frankreich (Aus im Viertelfinale) nun besser abschneiden zu sollen. DFB-Direktor Oliver Bierhoff gab für alle Teams die Maßgabe aus, dass sie bei internationalen Großereignissen mindestens das Halbfinale zu erreichen haben. Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, müssen sich die Frauen insbesondere defensiv stabiler präsentieren als unlängst in der WM-Qualifikation beim 2:3 gegen Serbien.

Auf dem Posten zwischen den Pfosten vertraut Voss-Tecklenburg der Noch-Frankfurterin Merle Frohms, die nach der Sommerpause als Torhüterin zum VfL Wolfsburg zurückkehrt, bei dem sie als Jugendliche begann und bis 2018 unter Vertrag stand. Sie gehört neben Innenverteidigerin Kathy Hendrich vom FC Bayern und Mittelfeld-Strategin Sara Däbritz (Paris Saint-Germain) zu den wenigen Protagonistinnen, die sich sicher sein können, zunächst über einen Stammplatz in der Startformation zu verfügen.

Frohms wird beim VfL auf Almuth Schult folgen, die es zum Karriereausklang in die Vereinigen Staaten zieht. Schults Vorstoß, dass längst nicht „in Stein gemeißelt“ sei, dass sie sich beim Nationalteam mit der Nummer zwei zu begnügen habe, konterte Voss-Tecklenburg, indem sie Frohms öffentlich ihr Vertrauen aussprach.

Personaldiskussionen, die den Turnierverlauf ungünstig beeinflussen könnten, will die Bundestrainerin unbedingt vermeiden. „Das stärkt natürlich ungemein“, sagte Frohms. Und sie fügte an, dass ihre Zuversicht groß sei: „Wir wollen den Titel holen“, formulierte die 27-Jährige in Herzogenaurach als erste ein mutiges Statement, das danach von allen im Team in ähnlichem Ton wiederholt wurde. Ob den Worten Taten folgen, zeigt sich vom 6. Juli an.