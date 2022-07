Kreuzbandriss bei Putellas : Die weltbeste Spielerin fehlt bei der EM

Weltfußballerin Alexia Putellas, Kapitänin der spanischen Frauen-Nationalmannschaft, hat sich kurz vor Beginn der EM einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Das gab der spanische Verband am Dienstagabend bekannt.

Für die Spanierinnen, die am 12. Juli im Londoner Stadtteil Brentford gegen Deutschland spielen, ist dies ein schwerer Schlag. Alexia ist die zentrale Figur im spanischen Team. Im Januar dieses Jahres war sie zur Weltfußballerin 2021 gekürt worden, nachdem sie mit Barca das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokalsieg geholt hatte.

Die 28 Jahre alte offensive Mittelfeldspielerin verletzte sich im Training und wird voraussichtlich mindestens sechs Monate ausfallen. Die Rekordnationalspielerin habe sich in den letzten Minuten der Einheit verletzt, hieß es bei Marca. AS und die katalanische Sport riefen „Alarm“ aus.

Der Verband hatte zunächst von einer Verstauchung gesprochen und auf weitere Untersuchungen verwiesen. Am Abend verbreitete er ein kurzes Video, das Putellas auf Krücken zeigt. Wenig später folgte nach Tests im Krankenhaus King Edward VII. in London die niederschmetternde Diagnose.

Spanien ist am 12. Juli in Brentford der zweite deutsche Gruppengegner (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Frauenfußball-EM und in der ARD) nach dem Auftakt am Freitag gegen den EM-Zweiten Dänemark (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Frauenfußball-EM und beim ZDF). Erster Kontrahent von Putellas' Team ist ebenfalls am Freitag in Milton Keynes Außenseiter Finnland.

Putellas hat keines der jüngsten 33 Länderspiele seit Mai 2019 verpasst. Ihr Ausfall wiegt schwer: Für viele Experten gilt sie weiter als beste Spielerin der Welt, sie sollte bei der EM einer der Stars werden. Auch in diesem Jahr holte sie mit dem Club aus Katalonien die Meisterschaft. Im Champions-League-Finale hatte sich aber Olympique Lyon durchgesetzt, mit elf Toren war sie aber beste Torjägerin der Königsklassen-Saison. In der vergangenen Woche hatte sie als erste Spanierin die Marke von 100 Länderspielen erreicht.