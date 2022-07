Giulia Gwinns Geschichte : Mama wollte nicht

Neulich hat Giulia Gwinn etwas angeboten, was ihr selbst nie angeboten worden ist. Sie hat in Meckenbeuren, einer kleinen Gemeinde im Bodenseekreis, ein Fußballtraining für Mädchen organisiert. Sie hat dort auch mit Mädchen gespielt und mit Mamas gesprochen, die das erste Mal auf einem Sportplatz standen. Sie hat den Mädchen Autogramme und den Mamas Antworten gegeben. Und so hat sie mit dem persönlichen Kontakt ein Problem angehen können, für das sie selbst damals deutlich mehr List einsetzen musste. Denn die Geschichte von Giulia Gwinn, dem Mädchen vom Bodensee, das das Gesicht der deutschen Fußballfrauen geworden ist, fängt mit einer kleinen Lüge an.

Es ist Montag in Herzogenaurach, wo sich Gwinn, 22 Jahre alt, mit dem Nationalteam auf die Europameisterschaft in England vorbereitet. Sie sitzt in einem Meetingraum mit Gymnastikbällen und erzählt, warum sie ihre Eltern mit acht Jahren angelogen hat. Sie spielte damals ständig mit ihren Brüdern auf dem Bolzplatz, was aber nichts daran änderte, dass ihre Mama nicht wollte, dass sie ins Training der TSG Ailingen geht, des Fußballvereins ihres Heimatorts.