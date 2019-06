Zukunft des Motorsports : Das große Formel-1-Reförmchen

Der Rechteinhaber Liberty hatte eine Vision. Von 2021 an sollte in der Formel 1 vieles anders werden. Davon ist wenig übrig geblieben. Jetzt beginnt das große Diskutieren. Eine wichtige Rolle spielt dabei Ferrari.

Das gab es noch nie in der Formel 1: Bis heute hat keiner der 20 Fahrer einen Arbeitsplatz für 2021. Die Verträge der Kundenteams mit ihren Motorenherstellern laufen Ende 2020 aus. Die der meisten Sponsoren auch. Nur einige Veranstalter haben sich über das ominöse Datum hinaus verpflichtet. Ohne zu wissen, was kommt. Investitionen wurden aufgeschoben. „Sollen wir mit unserem Team wachsen, sollen wir schrumpfen, so bleiben, wie wir sind, oder uns näher an unseren Motorenpartner Mercedes binden? Wir wissen es nicht. Es macht erst Sinn zu planen, wenn die Zukunft absehbar ist“, sagte Racing-Point-Teamchef Otmar Szafnauer vor 14 Tagen in Monte Carlo.

Die Teams warteten auf Post – seit Monaten. Am Freitag vergangene Woche traf der erste Brief vom Internationalen Automobilverband (Fia) ein: das technische und sportliche Reglement für 2021. Am Dienstag folgte der Finanzrahmen, an den sich die Teams künftig halten sollen. Drei Dokumente, 240 Seiten. Fia und Formel-1-Management müssen bis zum 30. Juni ein neues Reglement präsentieren. Alles, was danach passiert, bedarf der Zustimmung der Teams. Bis zum 30. April 2020 auf Basis einer Mehrheit, danach nur noch einstimmig. Die Regelmacher wissen: Bei einem Mitspracherecht der Teilnehmer wird nur ein Teil der Reform realisiert, die man im Auge hatte.

Rechteinhaber Liberty schwebte ein System nach dem Modell der amerikanischen Sports vor. Alle bekommen gleich viel Geld, alle dürfen gleich viel ausgeben. Das schafft Überraschung und Abwechslung. Doch die Formel 1 hat sich schon wieder weit davon entfernt. Seit der ersten Vorstellung des Projekts 2021 im April 2018 ist viel zerredet worden. Die großen Teams wollen sich nicht von ihren Privilegien trennen. Die kleinen sind zu schwach oder zu abhängig. Liberty ist an der Börse notiert. Die bloße Ankündigung von Ferrari oder Mercedes, man werde sich zurückziehen oder eine eigene Serie aufziehen, würde den Aktienkurs in den Keller stürzen.

Dass eine Budgetdeckelung kommen muss, war jedem klar. Es ist auch für einen Krösus wie Mercedes nicht gut, wenn das Unternehmen Weltmeisterschaft eine halbe Milliarde Euro kostet, selbst wenn zwei Drittel fremdfinanziert sind. Auch bei Ferrari spricht man davon, dass die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind. „Du kannst das nur mit einer Budgetdeckelung einfangen. Wenn du die technischen Freiheiten einschränkst, geben die großen Teams nicht weniger Geld aus. Sie investieren dann ihr ganzes Geld in die unreglementierten Bereiche“, erklärt Haas-Teamchef Guenther Steiner.

Ein Deckel von 130 Millionen Dollar mit wenig Ausnahmen sollte kommen. Nun dürfen es 175 Millionen sein, mit vielen Ausnahmen. Fahrergehälter, Motorenkosten und der Reise-Etat zählen nicht dazu. „Es wird sich also nichts ändern“, sagt Sauber-Teamchef Frédéric Vasseur. Renault-Sportdirektor Cyril Abiteboul bemängelt: „Wir machen 20 Prozent von dem, was wir im Sinne des Sports tun sollten. Also nichts.“ Renault hat Angst, dass Ferrari, Mercedes und Red Bull Allianzen mit ihren Kundenteams schmieden.