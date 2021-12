Hamilton im Training vorne : „Der Kurs macht mir Vergnügen“

Im Training am Freitag wirkt Mercedes reifer als Red Bull. Lewis Hamilton distanziert WM-Rivale Max Verstappen und schwärmt von der Strecke. Sind die Änderungen am Kurs ein Vorteil für den Weltmeister?

Vierter, weit hinten für einen Mann, der sich ganz vorne sieht, am Sonntag an erster Stelle stehen will. Max Verstappen ließ sich nicht anmerken am Freitagabend in Abu Dhabi, ob ihm die erste Runde im letzten Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft zugesetzt hat. Nach der zweiten Trainingsstunde auf dem Yas-Marina-Circuit sprachen die Ergebnisse für einen Punktsieg des siebenmaligen Weltmeisters Lewis Hamilton vor dem letzten Grand Prix der Saison am Sonntag (14.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky).

0,641 Sekunden lagen zwischen dem Mercedes-Piloten und seinem Herausforderer. Und dazwischen noch der Franzose Esteban Ocon im Alpine sowie Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. „Uns fehlt noch Tempo über eine Runde“, sagte Verstappen. Der 24-jährige hat seine Freude an der umgebauten Strecken. Aber die Änderungen könnten ihm den Spaß verderben.

Denn die Piste hat eine bremsende Schikane verloren, manche Kurve ist runder geworden. Wie geschaffen für Boliden, die mächtig Kraft im Heck haben. Der Silberpfeil-Antrieb soll immer noch stärker sein als das Honda-Modell in Verstappens Red Bull. In allen drei Sektoren kamen die Mercedes-Piloten schneller voran. „Der Kurs macht mir Vergnügen“, sagte Hamilton lächelnd, „der Verlauf ist flüssiger geworden.“

Dass Bottas den Überraschungsgast Ocon passieren lassen musste, lag am Abbruch seiner schnellsten Runde. Und vielleicht auch an der geringeren Benzinmenge im Auto des Franzosen. Sonst hätte sich den Zuschauern offenbart, was die Datenanalyse erahnen lässt: Mercedes wirkte am Freitag reifer für das Startplatzrennen am Samstag, den ersten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung. Aber Hamilton bremste: „Ich bin mir sicher, dass es super eng wird, wie in den vergangenen Rennen.“

Die Pole-Position ist zwar nicht ganz so wichtig, weil die Veränderung der Rennstrecke mehr Fahrlinien zulässt und größeren Spielraum für Überholmanöver bietet. Aber Mercedes‘ erstes Ziel ist die Führungsposition, wenn die Rotlichter der Startampel verlöschen: „Dann kann man das Rennen vom Start aus kontrollieren“, sagt Mercedes‘ Chefingenieur Andrew Shovlin. Hamilton reicht ein Pünktchen mehr als Verstappen, dann würde er zum achten Mal Weltmeister. Dem Niederländer wäre eine Nullrunde des Weltmeisters recht, weil bei einem Punktegleichstand (369,5:369,5) die Zahl der Siege den Ausschlag gäbe: 10:9 für Verstappen.

Er rechnet weiter mit einem krönenden ersten Rang auf dem Weg zur ersten Weltmeisterschaft. Shovlin entgingen nicht die guten Rundenzeiten von Hamiltons Rivalen bei der Simulation des Dauerlaufes: „Wir waren nicht ganz zufrieden.“ Verstappens Rückstand über eine Runde ließe sich mit einer Konzentration der Abstimmung auf das Rennen erklären, abzulesen auch an dem ungewöhnlich knappen Vorsprung vor dem sonst eher auf Distanz gehaltenen Teamkollegen Sergio Perez: nicht mal eine Zehntelsekunde. Beim Sprint bietet sich also Spielraum. Allerdings hat Mercedes im Verlauf der Saison recht zuverlässig im Qualifikationstraining zugelegt mit einem, im übertragenen Sinne, Druck auf der Powerknopf.

So einfach aber ist es nicht. Beide Teams setzen auf Nachtarbeit bei der Feinjustierung, lassen einen Testfahrer im Simulator alle interessanten Abstimmungsvarianten ausprobieren und hoffen auf Fortschritte bis zum Qualifying am Samstag (17 Uhr MEZ/Sky). Sebastian Vettel betrachtete das Spiel aus der Distanz. Als 14. im Aston Martin (vor dem Teamkollegen Lance Stroll) wird er eher aus dem Weg fahren, als im Windschatten der Schnellsten mitzurasen, ebenso wie Mick Schumacher (Haas/19.). Aber keiner weiß besser, was in Abu Dhabi alles passieren kann. 2010 schauten alle auf Ferrari-Pilot Fernando Alonso und Mark Webber im Red Bull, ehe der Hesse um die Ecke bog zum ersten von vier WM-Titeln.