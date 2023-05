Ohne Sicherung: Juan Manuel Fangio rast 1950 in seinem Alfa Romeo unter anderem an Giuseppe Farina vorbei, der das Rennen nach seinem Unfall als Zuschauer verfolgt. Bild: Edward Quinn

Am Mittag des 21. Mai 1950 ging Edward Quinn zu seinem Arbeitsplatz für diesen Tag. Von der „Tabac“-Kurve aus, kurz nach der Schikane am Hafen, wollte er den Großen Preis von Monaco fotografieren. Es war Quinns Premiere als Fotograf in der Formel 1. „Der Start mit dem lauten Dröhnen und Knattern der donnernden Motoren war ein überwältigendes Erlebnis“, schreibt er dreißig Jahre später, 1980: „Als die Autos auf die Stelle zurasten, an der ich stand, waren sie noch im Pulk und ich wusste, dass sie nicht alle zusammen durchkommen konnten.“

Neun Rennwagen kollidierten damals, nachdem sich Giuseppe Farina in seinem Alfa Romeo gedreht hatte. Vermutlich war die Rennstrecke stellenweise rutschig, nachdem der Wind die Gischt aus dem Hafenbecken herübergetragen hatte. „Ich drückte so schnell ich konnte auf den Auslöser meiner Kamera, obwohl es mir durch den Schock fast unmöglich war, die Kamera ruhig zu halten“, schreibt Quinn. Es war so etwas wie der Startschuss seiner Karriere als Motorsport-Fotograf.