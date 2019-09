Aktualisiert am

Alles auf Anfang in Formel 1 : Warum die Mercedes-Dominanz vorbei sein könnte

Mehr als fünf Jahre fuhr Mercedes in der Formel 1 vorneweg – das könnte sich nun ändern. 2020 steht womöglich ein Dreikampf bevor. Doch woran liegt das?

Lewis Hamilton und Mercedes: auf dem absteigenden Ast in der Formel 1? Bild: Reuters

Acht Wochen ohne Sieg, drei Grands Prix in Serie. Zwei Erfolge aus den vergangenen sieben Rennen – die meisten Teams in der Formel 1 wären froh über eine derartige Bilanz. Die meisten Teams außer Mercedes. Denn eine derartige sieglose Serie gab es für das Weltmeister-Team in den vergangenen fünfeinhalb Jahren nur zu Beginn der Saison 2018, als zweimal Ferrari und einmal Red Bull gewann.

Die Statistik kann erbarmungslos sein. Sie fragt nicht nach Hintergründen, nach Glück oder Pech. Die nackten Zahlen sagen nur eines: Die vergangenen sieben Rennen waren für Mercedes die schlechtesten seit dem Beginn der Hybrid-Ära. Und dies ist umso augenscheinlicher, weil die acht Rennen davor die erfolgreichsten waren. Acht Siege am Stück, sechs davon im Doppelpack.