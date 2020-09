Ferrari in der Formel 1 : Auf großer Schleichfahrt

Die Corona-Krise hat auch etwas Gutes? Was sollt das sein angesichts des Leids, der Ängste um Leben und Zukunft? Vor allem in Italien, in der Lombardei, sind die Bilder von den Leichentransporten in Lkw-Konvois des Militärs noch präsent. Trotzdem kann die Ferrari-Zentrale in dem ganzen Elend zumindest hinter vorgehaltener Hand etwas Positives entdecken: Beim Großen Preis von Italien an diesem Sonntag (Start 15.10 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei RTL und Sky), beim Spätsommerfest der Scuderia auf der altehrwürdigen Heimatrennbahn im Königlichen Park von Monza, wird kaum jemand auf die lahmen Ferrari pfeifen, die Fahrer lautstark anzählen, den Kopf des Teamchefs fordern, den Rennstall als Schneckenpost im Hochgeschwindigkeitstempel verspotten und – Albtraum der Enzo-Ferrari-Enkel – vor Wut die Boxengasse stürmen. In der großen Krise winkt Ferrari einmal das Glück dank Corona. Die Fans bleiben, grazie, weiterhin ausgesperrt.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Krise? Nein, davon wollte Teamchef Mattia Binotto nichts wissen, kurz nachdem die roten Boliden vor einer Woche beim Rennen in Spa ins Ziel gekommen waren. Vettel als 13. noch um ein Plätzchen besser als Teamkollege Charles Leclerc. 73 Sekunden lag der Deutsche hinter Seriensieger Lewis Hamilton im Mercedes. Ohne die Neutralisierung des Rennens wegen eines Crashs wären es mehr als 100 Sekunden gewesen oder eine Überrundung, die höchste Pein für einen Ferraristi. 40 Jahre nicht hat die Scuderia in einem Formel-1-Rennen so schlecht abgeschnitten. Selbst in Ferrari verliebte italienische Medien zürnten. Luca di Montezemolo, der theatralische wie erfolgreiche ehemalige Präsident, litt spürbar an seiner Rundumkritik, bevor er verbale Tränen vergoss: Was haben sie mit seiner Scuderia gemacht?