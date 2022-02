Formel 1 testet neue Autos : Nur nicht verschaukeln lassen

Auf diese Probefahrten waren alle gespannt. Die Formel 1 versuchte, sich an drei Tagen in Barcelona an neue Autos, neue Reifen und neuen Kraftstoff zu gewöhnen. Es war ein Schritt in unbekanntes Terrain. Das zeigte sich schon darin, dass die zehn Teams mit zehn völlig unterschiedlichen Autos aufkreuzten. Obwohl die Ingenieure sechsmal weniger technische Freiheiten haben als 2021, kamen sie auf verschiedene Konstruktionen. Noch führen viele Wege zum Ziel, aber noch ist auch alles graue Theorie. „Es wird sich bis zur Saisonmitte auf drei oder vier Lösungen reduzieren“, prophezeien die Experten. Red-Bull-Technikguru Adrian Newey glaubt: „Und in einem Jahr sind es höchstens noch zwei.“

Es ist eine tröstliche Erkenntnis, dass auch die besten Simulationswerkzeuge die Realität nicht abbilden können, wenn man keinerlei Referenz zu früher hat. Das Groundeffect-Prinzip, bei dem ein Flügelprofil unter dem Auto die Luft beschleunigt und so Saugwirkung erzielt, war zuletzt 1982 erlaubt. Deshalb kam dem Stapellauf der neuen Autos so große Bedeutung zu. Die Ingenieure mussten lernen, ob ihre Theorien in der Praxis funktionieren. Die Fahrer, wie sie diese Autos fahren müssen. Und alle zusammen, wie man das Fahrzeug abstimmt, um die bestmögliche Rundenzeit herauszuholen. „Es waren Tage des Lernens, Verstehens und Datensammelns, um die mathematischen Modelle mit der Wirklichkeit abzugleichen“, resümiert Aston-Martin-Einsatzleiter Tom McCollough.