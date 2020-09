Formel 1 : Vettel startet ab 2021 für Aston Martin

Vettel in Ferrari-Rot: In der kommenden Saison wird der ehemalige Weltmeister eine andere Farbe tragen, rosa. Bild: EPA

Sebastian Vettel wird vom Formel-1-Rennstall Ferrari zu Aston Martin wechseln, dem Nachfolgerennstall von Racing Point. Der 33 Jahre alte viermalige Formel-1-Weltmeister unterschrieb beim Nachfolgerennstall einen Vertrag über das Jahr 2021 hinaus, wie Racing Point am Donnerstag im italienischen Mugello bekanntgab.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Es ist die logische Folge einer Nachricht des britischen Teams vom Mittwochabend, 21 Uhr. Demnach trennt sich Racing Point zum Ende dieser Saison von seinem Stammpiloten Sergio Pérez. „Nach sieben Jahren endet unsere Zusammenarbeit“, teilte das Team in einer schriftlichen Nachricht mit.

Pérez hatte mit dem Vorgänger-Team Force India 2016 und 2017 Rang vier in der Konstrukteurswertung belegt. Racing Point dankte dem Mexikaner für seinen Anteil an diesem Erfolg und lobte ihn ausdrücklich: „Jeder im Team hat über die Jahre gemerkt, dass Sergio sich zu einem der komplettesten Fahrer entwickelt hat“, wird Teamchef Otmar Szafnauer zitiert.

Pérez kommt in der Pressemitteilung, deren Veröffentlichungszeitpunkt sehr ungewöhnlich ist, nicht zu Wort. Er meldete sich zuvor in den sozialen Medien: „Es tut ein bisschen weh. Ich habe in schwierigen Zeiten auf dieses Team gesetzt. Wir haben zusammen viele Hürden genommen. Dabei konnte ich mithelfen, einige Jobs im Team zu retten. Ich werde Vijay Mallya immer dankbar sein, dass er 2014 an mich glaubte und mir eine Chance bei Force India gab. Aber auch der jetzigen Führung um Lawrence Stroll wünsche ich mit dem neuen Aston-Martin-Projekt nur das Beste.“ Da Pérez einen bis Ende 2022 laufenden Vertrag besaß, wird er als Gegenleistung für die Auflösung entsprechend hoch abgefunden worden sein.

Unruhe gilt es zu vermeiden

In den vergangenen Wochen war immer wieder spekuliert worden, dass Vettel nach seiner Trennung von Ferrari im Mai bei Racing Point landen könnte. Dem viermaligen Weltmeister bot sich keine Gelegenheit, in einem der Top-Teams unterzukommen. Sowohl Mercedes als auch Red Bull verwiesen auf die Besetzung ihrer Cockpits und räumten dem Deutschen keine Chance ein.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung, sich von Pérez zu trennen, deutet daraufhin, dass Racing Point in Kürze den Heppenheimer als „zweiten“ Fahrer neben Lance Stroll, dem Sohn des Teammitbesitzers Lawrence Stroll, bekannt geben wollte.

An diesem Wochenende fährt die Formel 1 in Mugello. Teams und Piloten werden an diesem Donnerstag bei virtuellen Pressekonferenzen auftreten. Auf den Abschied von Pérez wird Racing Point befriedigend antworten wollen, weil der Rennstall sonst über das gesamte Wochenende eine die Konzentration auf das Rennen störende Unruhe fürchten müsste. Die Rennställe versuchen, solche Fehlerquellen stets zu vermeiden.

Mit dem Wechsel führe Vettel nach seinem Karrierestart bei BMW und Toro Rosso erstmals seit 2009 nicht mehr im Boliden eines sogenannten Top-Teams. Racing Point hat wesentlich weniger Ressourcen zur Verfügung als Ferrari, Mercedes oder Red Bull. Das Auto der Briten ist aber in diesem Jahr deutlich schneller als der Ferrari, wie zuletzt der dritte Rang von Stroll beim Großen Preis von Italien in Monza belegte. Vettel war früh wegen eines Bremsdefektes ausgeschieden.

Mit ein Grund für die Stärke des Mittelklasseteams ist der Mercedes-Antrieb im Heck und die über Jahre entwickelte Fähigkeit, mit weniger Geld effizient umzugehen. Da die große Regel-Reform wegen der Pandemie auf 2022 verschoben worden ist, wird in der nächsten Saison mit kaum veränderten Rennwagen gefahren.

Racing Point wird dann unter dem Namen Aston Martin antreten. Ziel des Rennstalls ist es, über den Status als Kundenteam von Mercedes hinaus in die erste Liga der Formel 1 aufzusteigen. Vettels Erfahrung, sein detailliertes Wissen über die Technik, könnte dem Rennstall von großem Nutzen sein. Davon abgesehen, wird die Verpflichtung eines viermaligen Champions Aufmerksamkeit erzeugen.